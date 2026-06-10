Schloss Brannenburg: Traditionsinternat muss schließen

Das Internat Schloss Brannenburg, bekannt durch Absolventen wie Michael Herbig, stellt nach über 60 Jahren den Betrieb ein. Gründe sind rückläufige Schülerzahlen und steigende Kosten, die zur Insolvenz führten. Der Betrieb wird bis Juli 2026 geordnet beendet.

Das traditionsreiche Internat Schloss Brannenburg , jahrzehntelang ein Ort des Lernens, Lebens und Erwachsenwerdens für Generationen von Schülern, wird seine Pforten schließen. Wie in einer Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, wird der Schulbetrieb geordnet Ende Juli 2026 beendet.

Diese Nachricht trifft Schüler, Eltern und Lehrer der Bildungseinrichtung hart, die auch durch einen ihrer prominentesten Absolventen Bekanntheit erlangte: den Komiker und Filmemacher Michael Herbig, der dort seinen Realschulabschluss machte, bevor er später als Entertainer berühmt wurde. Auf ihrer Internetseite warb die Einrichtung mit ihrer langen Tradition und mehr als 60 Jahren Erfahrung in Internats- und Schulbildung im Schloss. Über Jahrzehnte wurden dort eine staatlich anerkannte Realschule, eine Fachoberschule (FOS) sowie ein Internat für Mädchen und Jungen betrieben.

Doch nun hat die Institut Schloss Brannenburg GmbH beim zuständigen Amtsgericht Rosenheim einen Insolvenzantrag gestellt. Derzeit kann noch Unterricht im Schloss Brannenburg stattfinden, doch das Ende ist absehbar. Dr. Harald Schwartz, vorläufiger Insolvenzverwalter, erklärte: Unser Ziel ist es, den Schulbetrieb bis zum Ende des Schuljahres stabil aufrechtzuerhalten und für alle Beteiligten eine möglichst geordnete Lösung zu gewährleisten. Nach Angaben der Institutsleitung führten vor allem rückläufige Schülerzahlen sowie gleichzeitig stark gestiegene Kosten in die Krise.

Die Einnahmen reichten nicht mehr, um die Schule zu finanzieren. Der Insolvenzantrag sei daher unumgänglich gewesen. Die Schulleitung betonte: Bedauerlicherweise ist das Konzept einer privaten Realschule in der heutigen Zeit nicht mehr tragbar. Die steigenden Betriebskosten des historischen Gebäudes und die sinkende Auslastung bei den Schülerzahlen hätten zu dieserDecision gezwungen.

Es entspricht unserer festen Überzeugung, dass die Bildung und individuelle Entwicklung der Schülerschaft nicht unter der wirtschaftlichen Situation der Schule leiden dürfen. Daher sehe man sich auch in der Pflicht, den Internats- und Schulbetrieb zu schließen, bevor man der wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe nicht mehr gerecht werden könne. Mit dieser Schließung endet nach Jahrzehnten die Geschichte eines der bekanntesten Internate im Landkreis Rosenheim.

Die Insolvenz und die geplante Schließung stellen einen tiefgreifenden Einschnitt in die Bildungslandschaft der Region dar und werfen Fragen zur Zukunft privater Internate und Schulen unter heutigen wirtschaftlichen Bedingungen auf





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