Das Rheingauer Weingut Schloss Johannisberg wurde zum besten Weingut der Welt gekürt und führt das Ranking The 50 Best Vineyards an. Die Bewertung berücksichtigt nicht nur die Weinqualität, sondern das gesamte touristische Erlebnis. Auf den folgenden Plätzen finden sich unter anderem die Bodegas Ysios aus Spanien und Montes aus Chile.

Das Weingut Schloss Johannisberg liegt nahe Wiesbaden und Mainz am Rhein. Der Rheingau setzt sich gegen renommierte Weinregionen aus aller Welt durch: Schloss Johannisberg führt ein internationales Weingüter-Ranking 2026 an.

Wer es sonst noch auf die Liste geschafft hat. Nicht in der Toskana, im Napa Valley oder in Bordeaux, sondern in Hessen liegt das beste Weingut der Welt - zumindest wenn man dem internationalen Ranking "The 50 Best Vineyards" glaubt. Das Schloss Johannisberg im Rheingau wurde am 18. November bei der Preisverleihung in Santiago de Chile zur Nummer eins gekürt, im Vorjahr hatte es noch Platz zwei belegt.

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Bewertet wird allerdings nicht allein die Qualität der Weine, sondern das touristische Gesamterlebnis. Das Gut im hessischen Geisenheim blickt auf rund 1.200 Jahre Weinbaugeschichte zurück und setzt seit 1720 ausschließlich auf Riesling. Es gilt als ältestes Riesling-Weingut der Welt und als Geburtsort der Spätlese: Der Überlieferung zufolge traf 1775 der Bote mit der Erlaubnis des Fürstbischofs von Fulda zur Weinlese verspätet ein - doch aus den inzwischen überreifen Trauben entstand ein überraschend hochwertiger Wein.