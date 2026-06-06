Schloss Ludwigslust: Westflügel nach Restaurierung wiedereröffnet

Nach mehrjährigen Sanierungsarbeiten öffnet der Westflügel von Schloss Ludwigslust wieder seine Türen. Die originalgetreu restaurierten Räume bieten Einblicke in das barocke Hofleben und sollen den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern stärken.

Schloss Ludwigslust , eines der prachtvollsten Barockschlösser Mecklenburg-Vorpommern s, öffnet nach aufwendigen Restaurierung sarbeiten den Westflügel wieder für die Öffentlichkeit. Die Wiedereröffnung markiert den Abschluss eines mehrjährigen Projekts, bei dem historische Räume originalgetreu wiederhergestellt wurden.

Besucher können nun durch neu gestaltete Ausstellungsbereiche wandeln, die Einblicke in das höfische Leben des 18. Jahrhunderts bieten. Der Westflügel beherbergt unter anderem die ehemaligen Privatgemächer des Herzogs Friedrich, die mit aufwendigen Stuckarbeiten und Fresken ausgestattet sind. Restauratoren haben Monate damit verbracht, die kunstvollen Deckenmalereien zu reinigen und zu konservieren.

Dabei kamen moderne Techniken zum Einsatz, um die Farbenpracht der Originale wiederherzustellen. Ein besonderes Highlight ist der Spiegelsaal, der in neuem Glanz erstrahlt und künftig für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden soll. Die Eröffnungsfeierlichkeiten fanden im Beisein von Kulturministerin Bettina Martin statt, die die Bedeutung des Schlosses für die regionale Identität betonte.

"Schloss Ludwigslust ist ein Juwel der norddeutschen Baukunst", sagte sie. "Die Wiedereröffnung des Westflügels ist ein Gewinn für die gesamte Region. " Zahlreiche Gäste aus Politik, Kultur und Tourismus nahmen an der Zeremonie teil. Für die Zukunft sind weitere Sanierungsarbeiten geplant.

Der Ostflügel soll in den kommenden Jahren ebenfalls restauriert werden. Ziel ist es, das gesamte Schloss als lebendiges Museum und Veranstaltungsort zu etablieren. Die Ausstellung im Westflügel widmet sich auch der Geschichte der Sanierung selbst: Alte Fotografien und Werkzeuge zeigen, wie Handwerker früherer Zeiten arbeiteten. Die Wiedereröffnung ist auch ein touristischer Impuls.

Mecklenburg-Vorpommern wirbt verstärkt mit seiner Schlösserlandschaft. Schloss Ludwigslust liegt eingebettet in eine weitläufige Parkanlage, die zum Spazieren einlädt. Besucher können künftig sowohl das Schloss als auch den Park erkunden, der ebenfalls schrittweise restauriert wird. Insgesamt investierte das Land Mecklenburg-Vorpommern rund 12 Millionen Euro in die Sanierung.

Die Mittel stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sowie aus Landesmitteln. Die Arbeiten wurden von einem Team aus Denkmalpflegern, Architekten und Bauhistorikern begleitet. Die ersten Besucher zeigten sich begeistert.

"Es ist unglaublich, wie detailreich die Räume wiederhergestellt wurden", sagte eine Touristin aus Hamburg. "Man fühlt sich direkt in die Zeit des Barock zurückversetzt. " Die Ausstellung ist ab sofort täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, mit Führungen auf Deutsch und Englisch. Schloss Ludwigslust wurde im 18.

Jahrhundert als Residenz der Herzöge von Mecklenburg-Schwerin erbaut. Es gilt als eines der bedeutendsten Barockschlösser Norddeutschlands. Der Westflügel war lange Zeit für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, da er als Lager und Bürofläche genutzt wurde. Die Wiedereröffnung ist ein wichtiger Schritt, um das kulturelle Erbe der Region zu bewahren und erlebbar zu machen.

Die Sanierung legte auch bisher unbekannte Details frei. In einem der Räume entdeckten Arbeiter eine verborgene Nische mit historischen Schriftstücken aus dem 18. Jahrhundert. Diese werden nun von Archivaren untersucht und könnten neue Erkenntnisse über das Hofleben liefern.

Ein Teil der Funde ist bereits in der Ausstellung zu sehen. Kulturinteressierte können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Geplant sind Konzerte, Lesungen und Themenführungen. Der Spiegelsaal bietet mit seiner Akustik ideale Bedingungen für Kammermusik.

Die Schlossverwaltung hofft, damit ein breites Publikum anzusprechen. Mit der Wiedereröffnung des Westflügels schließt sich eine Lücke in der touristischen Infrastruktur der Region. Ludwigslust, die Stadt um das Schloss, profitiert von zusätzlichen Besuchern. Hotels und Gaststätten bereiten sich auf eine verstärkte Nachfrage vor.

Die Stadtverwaltung sieht in der Sanierung einen wichtigen Beitrag zur Belebung des ländlichen Raums. Die Feierlichkeiten am Eröffnungswochenende umfassten ein Historienspektakel mit Kostümen und Musik. Handwerker präsentierten traditionelle Techniken wie Stuckarbeiten und Vergoldungen. Kinder konnten an Mitmachaktionen teilnehmen.

Das gute Wetter trug zur gelungenen Veranstaltung bei. Die Wiedereröffnung des Westflügels von Schloss Ludwigslust ist ein Beispiel gelungener Denkmalpflege. Sie zeigt, wie historische Bausubstanz für zukünftige Generationen erhalten werden kann, ohne ihren Charme zu verlieren. Das Schloss lädt ein, in die glanzvolle Vergangenheit Mecklenburgs einzutauchen.

Für weitere Informationen stehen die Website und die Touristeninformation zur Verfügung. Der Eintrittspreis beträgt 8 Euro, ermäßigt 5 Euro. Jahreskarten sind ebenfalls erhältlich. Schloss Ludwigslust ist gut mit der Bahn oder dem Auto zu erreichen.

Parkplätze befinden sich in der Nähe. Insgesamt zeigt die Wiedereröffnung, dass sich Investitionen in Kultur auszahlen. Die Region erhofft sich langfristige Effekte für den Tourismus und die Lebensqualität. Schloss Ludwigslust ist mehr als ein Museum - es ist ein lebendiger Ort der Begegnung





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