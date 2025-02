Das marode Schloss Mattsies im Unterallgäu könnte bald eine neue Bestimmung finden. Investoren haben Pläne für die denkmalgerechte Sanierung und die Nutzung für soziale Zwecke vorgelegt.

Schloss Mattsies , ein denkmalgeschütztes Gebäude im Unterallgäu, das seit Jahrzehnten dem Verfall preisgegeben war, könnte bald eine neue Bestimmung finden. Nach jahrelanger Dornröschenschlafzeit zeichnet sich nun eine Revitalisierung des maroden Bauwerks ab. Investoren haben sich für das Schloss interessiert und einen Nutzungsvorschlag vorgelegt, der in einer nicht-öffentlichen Sitzung von den zuständigen Politik ern gebilligt wurde.

Details zum Plan, der Abgeordneten zufolge von einer Stiftung entwickelt wurde, bleiben vorerst geheim. Laut den Abgeordneten soll das Schloss denkmalgerecht saniert und anschließend für soziale Zwecke genutzt und wieder für die Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Die Wahl des neuen Nutzers wurde von den Abgeordneten, den Investoren, der Staatsregierung, den Kommunen und der Verwaltung in einem gemeinsamen Prozess getroffen. Es handelt sich um einen Meilenstein für die Region und einen Erfolg für die Denkmalpflege, so die Politiker. Als besonders erfreulich wird die Tatsache hervorgehoben, dass die Nutzung im Interesse der Menschen aus der Region und des Freistaats Bayern liegt. Das Schloss war im vergangenen Sommer Gegenstand öffentlicher Diskussionen, als es in einen Verkaufsprozess ging. Ein möglicher Einsatz des Schlosses als „Patriotisches Zentrum“ der AfD hatte zu Kritik und Befürchtungen geführt. Die zuständige Immobiliengesellschaft des Freistaats Bayern (Imby) hatte bereits damals betont, dass sie das Aneignungsrecht nicht an jeden Meistbietenden verkaufen müsse, sondern stets die Interessen des Freistaats berücksichtigen müsse. Der bayerische Bauminister Christian Bernreiter (CSU) hatte sich ebenfalls solidarisch mit diesem Standpunkt gezeigt. Er betonte, dass die künftige Nutzung des Schlosses im Interesse des Freistaats sein müsse und keine verfassungsrechtlichen Bedenken aufwerfen dürfe. Der Verkauf des Schlosses an Franz Schmid, den einzigen Abgeordneten im bayerischen Parlament, der vom Verfassungsschutz beobachtet wird, wurde daher als sehr unwahrscheinlich angesehen. Es ist zu erwarten, dass die Sanierung des Schlosses, die denkmalgerecht erfolgen soll, erhebliche Zeit und finanzielle Ressourcen benötigen wird. Die Kosten belaufen sich Schätzungen zufolge auf einen mindestens mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Die Abgeordneten wollen das Projekt eng begleiten und freuen sich darauf, dass Schloss Mattsies bald wieder zu neuem Leben erwachen wird.





Regionales Schloss Mattsies Denkmalschutz Sanierung Soziale Zwecke Bayern

