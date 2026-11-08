Schloss Schnaditz für 1 Euro: Bad Düben sucht neuen Eigentümer

Bad Düben sucht für Schloss Schnaditz einen neuen Eigentümer. Der Preis liegt bei symbolischen 1 Euro, die Sanierung wird auf rund 20 Millionen Euro geschätzt.

Ein ganzes Schloss für nur einen Euro: Die Stadt Bad Düben in Sachsen sucht einen neuen Eigentümer für das rund 800 Jahre alte Schloss Schnaditz. Der Kaufpreis ist symbolisch auf 1 Euro festgesetzt. Ortsvorsteher Mathias Mieth, 64, äußerte gegenüber der Zeitung BILD den Wunsch, dass das Gebäude gerettet wird, da es für die Region von Bedeutung sei.

Laut der Leipziger Volkszeitung ist der Einstiegspreis von 1 Euro im Gespräch. Das Angebot hat jedoch einen erheblichen Haken, denn die Immobilie ist stark sanierungsbedürftig.

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Schloss Schnaditz: Historie und Zustand der Immobilie

Schloss Schnaditz ist ein Wasserschloss mit rund 1012 Quadratmetern Fläche, einem Rittersaal und zwei Türmen. Das Gebäude blickt auf eine jahrhundertelange Geschichte zurück.

Einst war das Schloss Sitz der Familie von Zaschnitz. Durch Heinrich von Kleists Novelle Michael Kohlhaas, die Kleist zwischen 1777 und 1811 lebte, erlangte der Ort literarische Berühmtheit.

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Nach Angaben des Ortsvorstehers Mathias Mieth sieht das Schloss optisch nicht mehr gut aus. Es müsste viel getan werden, doch das Dach ist dicht. Diesen Punkt hebt Mieth als wichtigen Vorteil hervor.

Gescheiterte Pläne und der Weg zur Zwangsräumung

Das Schloss wurde nach einer Phase des Leerstands nach der Wende in verschiedenen Nutzungen betrieben. Genannt werden Wohnungen, die Gemeindeverwaltung, ein Friseur, eine Poststelle und ein Kindergarten.

Investoren wollten in dem historischen Gemäuer ein Hotel, ein Barbecue-Restaurant und eine Weinstube eröffnen. Der große Schloss-Traum platzte jedoch im Jahr 2018, und der Kaufvertrag wurde rückabgewickelt.

Statt der geplanten Millionen flossen nur rund 400.000 Euro in das Projekt. Bei der anschließenden Zwangsräumung tauschten Polizei und Gerichtsvollzieher die Schlösser aus. Die Bewohner mussten das Anwesen verlassen, sodass das Schloss wieder der Stadt Bad Düben gehörte.

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Bereits in die Immobilie geflossen sind nach Angaben des Berichts Hunderttausende Euro. Teile der Decke wurden außerdem schon von Handwerkern instand gesetzt.

Sanierungskosten und Denkmalschutz als Hürden

Die Sanierung des Schlosses Schnaditz dürfte den künftigen Käufer vor große finanzielle Aufgaben stellen. Rund 20 Millionen Euro müsste der Käufer für die Sanierung einplanen.

Mathias Mieth weist darauf hin, dass hohe Sanierungskosten anfallen. Gleichzeitig könnte das Gebäude künftig für unterschiedliche Zwecke genutzt werden, im Gespräch sind ein Pflegeheim, ein Schulungszentrum oder ein Internat.

Der Ortsvorsteher verweist außerdem auf den Denkmalschutz, der die Arbeiten genau beobachtet. Nach seiner Einschätzung kann dieser Prozess viel Zeit in Anspruch nehmen, was die Vorhaben zusätzlich verzögern könnte.