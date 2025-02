Schlossgarten in Hövelhof: Neugestaltung für Erholung, Kultur und Begegnung

Der Schlossgarten in Hövelhof wird umfassend renoviert und soll künftig als Ort der Erholung, Begegnung und Kultur dienen. Die Arbeiten beginnen in der kommenden Woche und umfassen unter anderem die Erweiterung der Wege, die Pflanzung neuer Bäume und die Einrichtung von Sitzgelegenheiten. Zudem soll der Garten als Veranstaltungsort für Lesungen, Kleinkunst und andere kulturelle Events genutzt werden.

Hövelhof bereitet sich auf eine umfassende Neugestaltung ihres Schlossgarten s vor. Die Arbeiten sollen in der kommenden Woche beginnen und bis Ende Mai abgeschlossen sein. Im neuen Look soll der Schlossgarten als Ort der Erholung , Begegnung und Kultur dienen. Die Gemeinde plant die Erweiterung der Wege führung vom Jagdschloss bis zur „Allee“, die Pflanzung neuer Bäume und die Aufstellung von Sitzbänken. Breitere, sandfarbene Wege sollen Platz für Freizeitaktivitäten wie Boule schaffen.

Neue Pflanzstreifen und großzügige Rasenflächen sollen hinzukommen. Zudem werden mindestens acht stattliche Bäume mit einer Höhe von sieben bis neun Metern und einer Kronenbreite von drei bis vier Metern gepflanzt. Auch Sitzgelegenheiten sind geplant. Die provisorische Schotterfläche vor der Apotheke wird begrünt und ins Konzept integriert.Neben der Erholung und Freizeitgestaltung soll der Schlossgarten auch als Treffpunkt für kulturelle Veranstaltungen dienen. Die Verlegung von technischer Infrastruktur im Untergrund wird die Fläche für Lesungen, Kleinkunst und ähnliche Veranstaltungen vorbereiten. Zu ausgewählten Zeiten ist auch mobile Gastronomie möglich. Bürgermeister Michael Berens (CDU) betont: „Die Gestaltung der Freifläche berücksichtigt die Wünsche und Anregungen der Bevölkerung und führt die lang geplante Erweiterung des Schlossgartens zu seiner Vollendung.“Die Kosten für die Neugestaltung belaufen sich auf rund 300.000 Euro. 70 Prozent davon werden durch die Städtebauförderung von Bund und Land übernommen. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen, die Errichtung eines öffentlichen Trinkwasserbrunnens für den Haushalt 2026 vorzusehen. Die Idee hatte die SPD-Fraktion eingebracht, die CDU plädierte für die Verschiebung ins nächste Jahr





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Schlossgarten Hövelhof Neugestaltung Erholung Kultur Begegnung Veranstaltungen Bäume Wege Sitzgelegenheiten

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Schlossgarten in Hövelhof wird neu gestaltetDer Schlossgarten in Hövelhof wird im Laufe der kommenden Woche umgebaut und soll bis Ende Mai fertig sein. Die Neugestaltung umfasst breitere Wege, neue Bäume, Sitzgelegenheiten und eine Erweiterung der Wegeführung. Die Fläche soll nicht nur Ort der Erholung und Freizeit sein, sondern auch Treffpunkt für kulturelle Veranstaltungen.

Weiterlesen »

Teilsperrung an zentraler Straße in Hövelhof – neue Haltestelle wird gebautDie Ortsdurchfahrt in Hövelhof wird zum Teil zur Einbahnstraße. Die Arbeiten an einer barrierefreien Haltestelle vor dem Ärztehaus sollen mehrere Wochen dauern.

Weiterlesen »

Lkw übersieht Radfahrerin: 67-Jährige bei Unfall in Hövelhof gestorbenDie Kollision ereignet sich in der Mittagszeit direkt am Rathaus. Die Schloßstraße ist zeitweise gesperrt.

Weiterlesen »

Brand in Möbelwerk in Hövelhof: Sprinkleranlage verhindert Schlimmeres45 Feuerwehrleute aus Hövelhof sind Freitagnacht im Einsatz. Ein Mitarbeiter erleidet eine Rauchgasvergiftung.

Weiterlesen »

Wird die steile Erholung jetzt abgewürgt?Dem starken Einbruch am Montag folgten ebenso dynamische Erholungsbewegungen bei den US-Indizes. Deren Wucht wird durch die schwache Vorbörse gebremst und die Bullen auf die nächste harte Probe gestellt. Noch haben sie die Rekordhochs nicht aus den Augen verloren.

Weiterlesen »

AKTIEN IM FOKUS: Verluste im Autosektor machen Vortags-Erholung zunichteFRANKFURT/TOKIO (dpa-AFX) - Aktien von Automobilherstellern präsentieren sich am Mittwoch erneut schwach. Drohende US-Importzölle schweben über der Branche wie ein Damoklesschwert. Auf diese Unsicherheit

Weiterlesen »