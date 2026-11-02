Schlumberger: Olivier Le Peuch kündigt breiten Investitionszyklus für 2027 an

CEO Olivier Le Peuch von Schlumberger (SLB) prognostiziert für 2027 einen ungewöhnlich breiten globalen Investitionszyklus getrieben durch Energiesicherheit und neue Förderkapazitäten.

Der US-amerikanische Ölservicekonzern Schlumberger (SLB) erwartet für das Jahr 2027 eine Phase außergewöhnlich breiter globaler Investitionen. Diese Entwicklung wird primär durch den steigenden Bedarf an Energiesicherheit, die Notwendigkeit zum Ersatz von Reserven sowie den Aufbau neuer Förderkapazitäten vorangetrieben. CEO Olivier Le Peuch betont, dass diese Trends strukturelle Investitionstreiber darstellen und nicht nur als kurzfristige Reaktion auf aktuelle Marktpreisschwankungen zu werten sind.

Strategische Ausweitung der Explorationsaktivitäten

Die aktuellen geopolitischen Spannungen im Nahen Osten, insbesondere der Konflikt mit dem Iran, haben die Bedeutung geografisch diversifizierter und zuverlässiger Energiequellen nochmals unterstrichen. Produzenten stehen vor der Aufgabe, natürliche Rückgänge bei der Förderung auszugleichen und verbrauchte Reserven zu ersetzen, nachdem in den vorangegangenen Jahren vergleichsweise wenig Kapital in die Exploration floss. Dieser Druck treibt kurzfristig Investitionen in die Produktionsoptimierung an und sichert langfristig den Fokus auf Tiefseeprojekte und neue Explorationsvorhaben.

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Olivier Le Peuch führt aus, dass selbst bei einer Normalisierung des Ölpreises auf ein Niveau zwischen 65 und 70 USD pro Barrel zusätzliche Investitionen zwingend erforderlich bleiben. Der Grund liegt darin, dass während des Konflikts Produktionsausfälle entstanden sind und Lagerbestände gesunken sind. Daher betrachtet der Vorstandsvorsitzende diese Entwicklung nicht als temporäre Maßnahme, sondern als dauerhaften Wachstumsmotor für das Unternehmen.

Zweiter Wachstumspfad durch Data Center Solutions

Neben dem traditionellen Kerngeschäft erschließt Schlumberger mit Data Center Solutions einen zweiten bedeutenden Wachstumspfad. Dieses Segment zielt darauf ab, bis Ende 2027 eine Umsatz-Run-Rate von mehr als 2 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Die Kombination aus stabilen Erwartungen im Öl- und Gassektor sowie dem dynamischen Ausbau der digitalen Infrastruktur bietet dem Konzern solide Grundlagen für seine Zukunftsvision.

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Selbst ohne eine Erholung der Situation im Nahen Osten prognostiziert SLB für das Jahr 2027 ein mittleres einstelliges Marktwachstum. Das Unternehmen plant zudem, sein eigenes Wachstum deutlich über diesem Durchschnitt zu halten. Besonders Projekte in Regionen wie Venezuela erhalten dabei Aufmerksamkeit, da hier neue Förderkapazitäten aufgebaut werden müssen, um die globale Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

Risikohinweise und Experteneinschätzungen zur DZ BANK

Parallel zu diesen fundamentalen Entwicklungen warnt Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, vor den Gefahren spekulativer Finanzprodukte. Statistiken zeigen, dass durchschnittlich sieben von zehn Kleinanlegern beim Handel mit Turbo-Zertifikaten Verluste erleiden. Diese hochriskanten Instrumente sind laut Expertenmeinung nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet und bergen ein erhebliches Totalverlustrisiko.

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank stellt fest, dass Anleger dem Risiko der Insolvenz des Emittenten ausgesetzt sind. Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen mit Wohn- oder Geschäftssitz in Deutschland. Für detaillierte Angaben zu Risiken und Bedingungen wird auf die Basisprospekte auf der Internetseite der DZ BANK verwiesen, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird.