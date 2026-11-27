So überwindet ihr das ständige Prokrastinieren!

Schluss mit dem Aufschieben! Mit der Fünf-Minuten-Regel packt ihr die Dinge endlich an Warum schieben wir Aufgaben, die mit etwas Disziplin schnell erledigt wären, bis zum Gehtnichtmehr auf?

Aufschieberitis ist heilbar! Die Steuererklärung liegt seit Wochen auf dem Schreibtisch, die Fenster müssten dringend geputzt werden und eigentlich wollten wir längst wieder Sport treiben. Doch stattdessen scrollen wir lieber durchs Handy oder erledigen plötzlich tausend andere Dinge. Warum fällt es uns so schwer, einfach anzufangen?

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Dahinter steckt ein psychologischer Mechanismus – und ein verblüffend einfacher Trick kann helfen, ihn zu durchbrechen. Mit Faulheit hat Prokrastination, wie der Fachbegriff zur Aufschieberitis lautet, meistens wenig zu tun. Vielmehr versuchen wir damit, unangenehme Gefühle zu vermeiden, erklärt Psychologin Margarita Engberding von der Prokrastinationsambulanz der Universität Münster. Denn eine Aufgabe kann Stress, Langeweile oder Versagensängste auslösen.