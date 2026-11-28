Die 1:2-Niederlage bei Mainz 05 hat Trainer Mauro Lustrinelli den Job gekostet. Der Schweizer hatte Bundesligist Union Berlin erst zu Saisonbeginn übernommen, seine Bilanz war verheerend. Auch Horst Heldt muss im Sommer gehen.

Die Vereinsführung um Präsident Dirk Zingler zog nach der nächsten Enttäuschung in Mainz die Konsequenzen aus der ausbleibenden sportlichen Entwicklung. Geschäftsführer Profifußball»Nach fünf Monaten gemeinsamer Arbeit müssen wir feststellen, dass die Spielweise und die erzielten Ergebnisse unserer Profimannschaft der Männer den Klassenerhalt in der Bundesliga gefährden«, erklärte Zingler am Abend den Schritt.

Ein Nachfolger für Lustrinelli stehe bislang nicht fest. Mitte Oktober hatten sich die Berliner mit fünf Punkten aus drei Spielen kurzzeitig stabilisiert. Dann folgte ein 0:5-Debakel im Pokal beim 1. FC Köln, ein Remis gegen die Rheinländer in der Liga sowie Pleiten gegen Freiburg, Leipzig und Mainz.

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Damit schwand bei den Verantwortlichen endgültig der Glaube, die sportlichen Ziele mit Lustrinelli noch erreichen zu können. Mit nur sieben Punkten steht der FCU auf einem direkten Abstiegsplatz. Lustrinelli hatte die Berliner erst im Sommer übernommen. Der 50 Jahre alte Schweizer sollte die Köpenicker nach einer durchwachsenen Saison wieder nach oben führen und zugleich einen spielerischen Wandel einleiten.