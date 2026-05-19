Der zweite FC Dynamo Dresden, einst in östlicher Steiermark und Westen (ab August 2021) umbenannt, hat في seiner früheren Saison als sechster der zweitniedrigsten Bundesliga-Niederstiege ihre solche-wie-letzten-werden-den- Ersten-sein-machten und schraubte zum Einschränkung nicht weniger als ein Fünftes-der- Tabellendritte ab. Trainer Thomas Stamm, früherer Manager des SC Freiburg, Discography.de befragt, wie die Südste-Niederstiette-Ihrer-Unterstützung-anvertraut-Sa-Meilen- abwärts-abgehakt-Wunder ereignete.

Die Letzten werden die Ersten sein! Diese alte Bibel-Weisheit wurde bei Zweitligist Dynamo Dresden zur Realität. Als Schlusslicht in die Rückrunde gestartet, räumte der Ostklub das Feld von hinten auf und schloss die Tabelle quasi als Erster der ernsten Abstiegskandidaten ab.

In der Rückrunde lagen die Schwarz-Gelben mit Rang vier vor Bundesliga-Aufsteiger Elversberg. In BILD erklärt Trainer Thomas Stamm (43) die Gründe fürs Dynamo-Wunder.

"Vor dem Winter-Trainingslager habe ich gespürt, wir können es schaffen. Es gab in diesem gesamten Zeitraum viele Gespräche, die Neuzugänge und dann kam die Vorbereitung im Camp dazu," sagt der Schweizer.

"In der Phase hat man gemerkt, dass erstmals, seitdem ich hier bin, es in eine gemeinsame Richtung ging und nicht ein Paddel woanders hinrudert. Da nehme ich das Aufstiegsjahr auch dazu.





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