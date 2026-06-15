Schmidt kritisiert die Fifa für teure Tickets und leere Sitzplätze

Der deutsche Fußballkommentator Schmidt kritisiert die Fifa für die teuren Tickets und die leeren Sitzplätze in den Tribünen. Er hofft, dass die Fifa die Preise senken wird, um mehr Fans in die Stadien zu locken.

Der deutsche Fußball kommentator Schmidt kritisiert die Fifa scharf. Im Spiel zwischen Uruguay und Saudi-Arabien in Miami gab es nur wenige Minuten vor dem Anpfiff leere Sitzplätze in den Tribünen.

Schmidt sprach von einer "Quittung" für die Fifa, weil die Tickets zu diesem Turnier viel zu teuer sind. Die Fifa plant einen neuen Rekord bei den Einnahmen, mit 12 bis 13 Milliarden Dollar. Die Ticketverkäufe sollen einen wichtigen Beitrag dazu leisten. Der Preis für die Karten ist sehr hoch, für das Finale in New Jersey kostet ein Ticket der teuersten Kategorie 32.970 US-Dollar.

Schmidt kritisiert die Fifa auch dafür, dass sie den Fans nicht genug Bedeutung einräumt. Er hofft, dass die leeren Plätze die Fifa dazu bringen werden, die Preise zu senken





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fifa Fußball Tickets Preise Schmidt Kritik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gekaufte Champions-League-Tickets nicht erhalten: Bayern-Fan will sein Geld zurück data-manual=titleEin enttäuschter Fan verklagt eine Münchner Event-Agentur, weil er für ein Spiel in Istanbul samt Reise keine Tickets erhalten hat. data-manual=googleTeaserText

Read more »

Gekaufte Champions-League-Tickets nicht erhalten: Bayern-Fan will sein Geld zurück data-manual=titleEin enttäuschter Fan verklagt eine Münchner Event-Agentur, weil er für ein Spiel in Istanbul samt Reise keine Tickets erhalten hat. data-manual=googleTeaserText

Read more »

Helene Fischer kommt im Juli nach München – noch gibt es TicketsNach dem Tourauftakt vor wenigen Tagen in Dresden, steht der Schlagerstar am 17. Juli in der Allianz Arena auf der Bühne. Ein Überblick zu Tickets, Anreise und Co.

Read more »

Frauen-Basketball-WM in Berlin: Termine, Tickets & TV-ÜbertragungenNach den Erfolgen der DBB-Männer freut sich Berlin auf die Ausrichtung der Frauen-Basketball-WM 2026. Der offizielle Kartenvorverkauf läuft. ran erklärt, wie ihr an Tickets für das Event kommt.

Read more »