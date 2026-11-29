Als Kulturhauptstadt Europas hat Chemnitz 2025 weithin für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun zieht Programm-Chef Stefan Schmidtke weiter. Wie er auf die aktuellen Herausforderungen im Kulturbereich blickt.

Als Kulturhauptstadt Europas hat Chemnitz 2025 weithin für Aufmerksamkeit gesorgt. Nun zieht Programm-Chef Stefan Schmidtke weiter. Wie er auf die aktuellen Herausforderungen im Kulturbereich blickt.

Chemnitz - Touristengruppen sind im Stadtbild von Chemnitz wieder rar geworden. Auch die historische Fabrikhalle, die als Besucherzentrum im Kulturhauptstadtjahr 2025 diente, wirkt an vielen Tagen verwaist. Nun hat auch Programmchef Stefan Schmidtke seine Koffer gepackt.

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"Chemnitz hat bei vielen in der Kulturszene einen Wow-Effekt hinterlassen", konstatiert er rückblickend. Was vom Kulturhauptstadtjahr bleibt und wie er auf die aktuellen Herausforderungen für die Kultur angesichts klammer Kassen blickt. Frage: Vor einem Jahr hat Chemnitz den Staffelstab als Kulturhauptstadt Europas weitergegeben. Jetzt ziehen auch Sie weiter - mit Erleichterung oder eher Wehmut?