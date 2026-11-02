Schmutzigste Küchenutensilien: Schwämme und Tücher überholen die Toilette bei der Keimzahl

Studien zeigen: Küchenutensilien wie Schwämme und Geschirrtücher sind keimiger als die Toilette. Experten raten zu regelmäßiger Reinigung.

Haushaltsgegenstände in der Küche weisen eine deutlich höhere Keimbelastung auf als bisher angenommen. Viele Bewohner halten das Badezimmer für den schmutzigsten Raum im Haushalt. Eine Studie der University of Arizona widerlegt diese Annahme jedoch. Die Toilette ist demnach nicht der größte Keim-Hotspot in der Wohnung. Stattdessen sammeln sich auf Alltagsgegenständen in der Küche weit mehr Mikroorganismen an. Dies betrifft vor allem Utensilien, die häufig mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

Hoch Keimbelastung in Schwämmen und Tüchern

Elke Messerschmidt vom Kompetenzzentrum Hauswirtschaft verweist auf die Zahlen der oben genannten Studie. Auf einem Toilettensitz finden sich rund fünfzig Bakterienstämme pro Quadratzentimeter. Dieser Wert erscheint auf den ersten Blick hoch. Deutlich mehr Keime sammeln sich jedoch auf Helfern in der Küche an. Messerschmidt nennt drastische Faktoren für die unterschiedliche Belastung.

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Auf einem Schneidebrett finden sich zweihundertmal mehr Keime als auf dem Toilettensitz. Noch kritischer ist die Situation bei Geschirrtüchern. Dort finden sich zwanzigtausendmal mehr Keime als an der Toilette. Die höchsten Werte werden jedoch beim Küchenschwamm gemessen. Hier finden sich zweihunderttausendmal mehr Keime pro Fläche.

Kühlschrank und Abfalleimer als Keimherde

Experten empfehlen, den Schwamm daher täglich auszutauschen. Die hohe Feuchtigkeit und organische Rückstände machen ihn zu einem idealen Nährboden. Auch der Kühlschrank überrascht mit einer hohen Keimbelastung. Niedrige Temperaturen erschweren zwar die Vermehrung vieler Bakterien. Dennoch finden sich dort bis zu elf Millionen Keime pro Quadratzentimeter.

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Verantwortlich sind unter anderem Essensreste und Feuchtigkeit. Diese sammeln sich im Innenraum des Geräts an. Hinzu kommt, dass sich einige Bakterien an niedrige Temperaturen gewöhnen. Ein weiterer Problemfall ist der Bio-Abfalleimer. Dort landen Obstschalen und Speisereste. Wärme und Feuchtigkeit schaffen einen günstigen Nährboden.

Entwarnung durch Hygiene-Experten

Bis zu fünf Millionen Keimsporen können sich im Mülleimer finden. Experten empfehlen, ihn nicht nur regelmäßig zu wechseln. Auch der Behälter sollte nach dem Entleeren gründlich mit heißem Wasser gereinigt werden. Eine Desinfektion ist zusätzlich ratsam. Trotz dieser hohen Zahlen gibt Prof. Dr. Dr. Andreas Podbielski Entwarnung.

Der Mikrobiologe und Hygiene-Experte betont, dass die meisten Keime von den Bewohnern selbst stammen. Solange man gesund ist, sind sie in der Regel kein Problem. In Mitteleuropa genügt meist ein regelmäßiges, vernünftiges Maß an Reinigung. Zusätzliche Maßnahmen sind nur bei erhöhtem Risiko nötig. Dies gilt etwa, wenn kranke Personen im Haushalt leben.

Die Studie der University of Arizona liefert wichtige Erkenntnisse für das tägliche Leben. Sie zeigt, dass Hygiene in der Küche oft unterschätzt wird. Schwämme und Tücher erfordern eine besondere Aufmerksamkeit. Regelmäßiger Austausch und gründliche Reinigung verhindern Infektionen. Die Toilette bleibt wichtig, ist aber nicht der Schmutzigste Ort. Das Bewusstsein für Küchenhygiene sollte gestärkt werden. Sauberkeit in der Küche schützt die Gesundheit aller Bewohner effektiv und nachhaltig.