Die Geschichte, Zubereitung und moderne Interpretation eines Sommersüppchens aus dem Ursprungseinfaches Erdbeere und einer kreativen Basilikum-Limonen-Sorbet Kombi.

Erdbeere n haben seit jeher einen festen Platz in der kulinarischen Landschaft, insbesondere in den verschwimmenden Tagen des Sommer s, wenn kulinarische Kreationen nicht nur als Nahrung, sondern auch als erfrischende Oasen dienen.

Die leuchtend rote Frucht - ein Hort von Vitaminen, Mineralien und unvergleichlich süßen Aromen - wird oft als Heilswesting in heißen Tagen zubereitet, wobei die Zubereitungsmethoden von traditionellen Rezepten bis hin zu modernen Interpretationen reichen. Ein Beispiel hierfür ist das trendige Erdbeersüppchen mit Basilikum-Limonen-Sorbet, das unter anderem vom renommierten Koch Johann Lafer in einer beliebten Kochsendung vorgestellt wurde.

Doch bevor man die moderne Version ausprobiert, ist es lohnenswert, die Wurzeln dieses einfachen, aber doch so prägnanten Gerichts in der Geschichte des Ostens zu verstehen. In der ehemaligen DDR erfreute sich die Erdbeersuppe einer großen Beliebtheit. Eingesetzt wurde sie als leichte Sommerespeise, die durch ihre Süße und Kühle verwöhnte und zugleich Herzhaftigkeit vermied, sodass sie sich für Mahlzeiten in der Hitze eignete.

Die Grundzutaten - frische Erdbeeren, Zucker und Wasser - wurden in einem Topf kochen, bevor ein hauchdünner Zuckerschleier dazugefügt wurde. Im Anschluss wurde eine Mischung aus Stärke und gekühltem Wasser unter ständigem Rühren eingearbeitet, um die Suppe zu verdicken. Die sanfte Textur wurde anschließend durch das Hinzufügen von Weißwein komplettiert, welcher abgekühlt den Geschmack abrundete und für ein komplexeres Aroma sorgte. Vergessen darf man nicht die Möglichkeit, die Suppe zu einem erfrischenden Konsistenz' zu perce alakto zeit be fe zuletz





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