Schnee: Bevorzugter Begleiter für Kinder, aber Vorsicht vor Smog und Streusalz

Dieser Text untersucht die Auswirkungen von Schnee auf die Umwelt, insbesondere auf die Luftqualität. Außerdem werden Sicherheitshinweise für den Umgang mit Schnee und kaltem Wetter gegeben.

Die Temperaturen sinken, das Wetter ist zwischen trocken, eisig und schneeweiß. Was vor allem Kinder freut, kann Erwachsene schnell nerven. In vielen Teilen Deutschlands herrscht Smog -Alarm, die Feinstaubbelastung ist hoch. Untersuchungen zeigen: Schnee nimmt Feinstaub aus der Luft auf, wirkt wie ein natürlicher Filter und kann kurzzeitig die Luftqualität verbessern – zumindest so lange, bis er schmilzt. Dadurch kann es allerdings sein, dass er Schadstoffe enthält, wenn er am Boden ankommt.

Deshalb: Besser nicht in den Mund nehmen. Auf Wasserbasis verwendete Cremes können bei kaltem Wind zu Erfrierungen im Gesicht führen. Fetthaltige Creme dagegen isoliert die Haut gegen Kälte und schützt bei scharfem Wind. Schnee kann sogar bei minus 40 Grad fallen. Allerdings verändert sich das Aussehen des Schnees. Da sich bei niedrigen Temperaturen weniger Feuchtigkeit in der Luft befindet, wird der Schnee leichter und feiner, fast schon staubartig und wird als „Polarschnee“ bezeichnet. Und Vorsicht bei Streusalz: Das kann zu Schmerzen an den Pfötchen führen. Damit Schnee liegen bleibt, müssen der Boden und die Lufttemperatur mindestens null Grad kalt sein. Ist der Boden wärmer, taut es sofort wieder weg. Schnee kann aber auch bei Temperaturen über null Grad kurzfristig liegen bleiben, nämlich dann, wenn er nicht so schnell schmelzen kann, wie neuer dazukommt. Reines Eis ist durchsichtig, wogegen Eis auf einem zugefrorenen See meistens sehr milchig ist. Das liegt an den eingeschlossenen Luftbläschen. Jeweils am Übergang von Eis zu Luft wird ein gewisser Teil des Lichts reflektiert beziehungsweise gebrochen. „Dasselbe geschieht auch im Schnee. Allerdings ist dort der Anteil an Übergängen zwischen Eis und Luft durch die kleinen Kristalle viel höher und sie sind in extrem vielen Richtungen orientiert, daher wird der größte Teil des Lichts gebrochen und reflektiert und der Schnee erscheint weiß“, erklärt der Glaziologe Christoph Mayer. Schnee hat keinen direkten Geruch, aber Luftfeuchtigkeit hat einen Eigengeruch. Darum glauben viele Menschen, Schnee riechen zu können. Muss ich vor meiner Haustür Schnee schippen oder reicht streuen? Grundsätzlich ist der Grundstückseigentümer verpflichtet, den Gehweg vor seinem Anwesen zu fegen und zu streuen. Er kann auch einen professionellen Winterdienst oder einen Hausmeister mit diesen Arbeiten beauftragen. Wärmst Glühwein wirklich oder ist Tee besser? Alkohol erweitert die Gefäße und es wird mehr Wärme über die Haut abgegeben. Es wird also eher kälter als wärmer! Klar, aber besser wäre ein ordentliches Stoßlüften vor dem Schlafengehen. Sonst steigt das Erkältungsrisiko. Der Körper verengt die Blutgefäße zum Schutz und sorgt dafür, dass unser Kern warm bleibt. Deshalb frieren wir zuerst an Händen und Füßen





