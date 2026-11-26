Frost, Neuschnee, rutschige Straßen: Der Wintereinbruch sorgt teils für Chaos auf den Straßen. Probleme in Österreich führen zu einem drastischen Schritt der Polizei. Am Abend gibt es Entwarnung.

- Frost, Neuschnee, rutschige Straßen: Der Wintereinbruch sorgt teils für Chaos auf den Straßen. Probleme in Österreich führen zu einem drastischen Schritt der Polizei. Am Abend gibt es Entwarnung.

Ein Wintereinbruch im Süden Bayerns und in Österreich hat zu Glätte, Unfällen und einer zeitweisen Autobahn-Sperrung geführt. Weil sich Lastwagen nach einer Sperrung auf der Brennerautobahn und Blockabfertigung an der Grenze auf der Inntalautobahn bis nach Rosenheim zurückstauten, durften zeitweise keine Fahrzeuge mehr auf die A93 in Richtung Süden fahren. Erst am Abend wurde Entwarnung und die Autobahn wieder freigegeben.

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Der Verkehrsfluss auch auf der A8 normalisiere sich, beim Pkw-Verkehr sei damit bereits eine leichte Entspannung der Lage zu verzeichnen, teilte die Polizei mit. Lastwagen stauten sich dagegen weiter erheblich zurück, der Rückstau reiche bis in den Bereich der Landeshauptstadt München zurück. Die vorangegangenen Warnungen und Reiseempfehlungen seien aber nicht mehr unmittelbar erforderlich, hieß es. Am Nachmittag hatte die Polizei im südlichen Oberbayern dringend von nicht zwingend erforderlichen Fahrten in Richtung Tirol abgeraten.