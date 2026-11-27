Am Donnerstag verursachte winterliches Wetter in Oberbayern und Niederbayern mit über 400 Unfällen durch Glätte erhebliche Probleme. Zusätzlich führte eine Sperrung der Brennerautobahn in Österreich zu massiven Staus in Südbayern. Der Flughafen München kämpfte mit vereisten Pisten.

hat am Donnerstag vor allem in Oberbayern für Probleme gesorgt. Mehrere Hundert Unfälle registrierte die Polizei. In Österreich war die Brennerautobahn kurzfristig gesperrt, was zu Verkehr schaos in Südbayern führte.

Mehr als 400 Unfälle in Oberbayern Allein im südlichen Oberbayern ereigneten sich am Donnerstag mehr als 400 Unfälle – die meisten davon wegen Straßenglätte, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Auch in Niederbayern rückten Beamte und Feuerwehr seit den Mittagsstunden zu rund 80 wetterbedingten Einsätzen aus, vor allem in den Landkreisen Rottal-Inn und Passau. Meist blieb es bei leichteren Blechschäden, vereinzelt wurden aber auch Menschen verletzt. Im übrigen Freistaat sorgte das Wetter laut Polizei hingegen kaum für Probleme.

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Viel Geduld brauchten Pendler und Fernfahrer auf dem Weg nach Österreich: Nach einer Sperrung auf der Brennerautobahn und der Lkw-Blockabfertigung an der Grenze in Kufstein stauten sich Lastwagen auf der Inntalautobahn bis nach Rosenheim zurück. Die A93 musste in Richtung Süden vorübergehend gesperrt werden, ehe sich die Lage am Abend entspannte. Der Winterdienst am Flughafen München musste am Freitag ausrücken: Die beiden Start- und Landebahnen waren gefroren und teils schneebedeckt.