Schneeballschlachten im Winter: Gehweg-Räumung dringend notwendig

Ein Kolumnist warnt vor den Gefahren von ungeräumten Gehwegen bei Schnee und betont die Dringlichkeit des Winterdienstes.

Kinder freuen sich über Schnee und machen Schnee ballschlachten, doch unser Kolumnist betont die Dringlichkeit des Schnee räumens auf Gehwege n, um Gefahren zu vermeiden. Ein Schnee tag in Berlin sorgt für Freude und Ausgelassenheit, kaum ein Tag bringt Kinder mit breiterem Lächeln zur Schule. Doch Schnee in der Großstadt, der länger als zwei Stunden liegen bleibt, birgt vermehrt Gefahr. Schnee in der Stadt verursacht mehr Sorgen als Glück.

Die Anzahl der Unfälle steigt in den nächsten Tagen wahrscheinlich stark, da Minustemperaturen bis weit in die nächste Woche erwartet werden. Dies ist besonders problematisch, da die Räumungspflicht von Gehwegen oft nicht ernst genommen wird. Am Donnerstagmorgen beobachtete der Kolumnist auf seinem Weg von Friedrichshain nach Mitte, dass bei über 90 Prozent der Häuser die Gehwege nicht geräumt waren. Es kann für Hausbesitzer teuer werden, wenn sie die Räumungspflicht vernachlässigen, denn sie sind für Unfälle auf ihrem Grundstück haftbar. Mindestens ein Meter Räumbreite ist vorgeschrieben. Wenn der Schnee nachts fällt, wie in diesem Fall, hat der Senat festgelegt, dass der Räumdienst bis 7 Uhr am Morgen, an Sonn- und Feiertagen bis 9 Uhr durchgeführt werden sollte. Die Realität sieht jedoch oft anders aus. Die BSR ist zwar mit Sonderschichten auf den Straßen unterwegs, auf Gehwegen sieht es oft jedoch mau aus. Die meisten Hausbesitzer scheinen den Winterdienst aufgrund des Klimawandels entweder gedanklich oder tatsächlich abgeschafft zu haben. Dies kann schwerwiegende Folgen haben, wie der Winter 2010 zeigte, als Berlin lange Zeit vom Eis, Schnee und Dauerfrost geplagt wurde. Damals war der Schnee vor den Häusern oft nicht gleich am ersten Tag geräumt worden, was zu einem gefährlichen Matsch- und Eisproblem führte. Die halbe Stadt blieb fast zwei Monate unter einer dicken Schneedecke gefangen. Dieses Mal sind bis Mitte nächster Woche bis zu minus zwölf Grad vorhergesagt, erst am Sonnabend nächster Woche soll es wieder über null gehen





berlinerzeitung / 🏆 10. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Schnee Winterdienst Gehwege Sicherheit Berlin

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neuer Rad-und Gehweg, mehr Bäume: August-Froehlich-Straße in Neukölln wieder für den Verkehr freigegebenDer Schulweg für die Schüler der Clay-Oberschule im Ortsteil Rudow soll sicherer werden. Dafür ließ das Bezirksamt die anliegende Straße umfangreich umbauen.

Weiterlesen »

Trump plant Gazastreifen-Räumung: Palästinenser-Umsiedlung vorgeschlagenUS-Präsident Trump schlägt vor, den Gazastreifen zu räumen und Palästinenser in arabische Nachbarländer wie Ägypten und Jordanien umzusiedeln.

Weiterlesen »

Thüringer Unternehmer fordert 999.990 Euro AfD-Spende zurückUdo Böttcher, Chef der Böttcher AG, fordert seinen Aufsichtsrat Horst Jan Winter auf, 999.990 Euro zurückzuzahlen, die Winter an die AfD gespendet hatte. Böttcher spricht von grobem Undank, da er Winter zuvor zwei Millionen Euro aus seinem Privatvermögen geschenkt hatte. Winter wurde bereits als Aufsichtsrat abberufen.

Weiterlesen »

Glatte Strassen im Winter: Sturzgefahr durch EisEine Warmfront bringt Regen und Sprühregen, der auf glatten Oberflächen zu Eis gefriert. Besonders bei Fußgängern ist das Risiko für schwere Stürze hoch. Die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) gibt Tipps zur Vermeidung von Stürzen und zur richtigen Hilfe bei einem Unfall.

Weiterlesen »

Sam Lowes: «Brauchte den Winter, um gesund zu werden»Sam Lowes und sein Team Marc VDS Ducati haben am 13. Januar die Farben für die Superbike-Saison 2025 präsentiert. Dabei erläuterte der Engländer die Erwartungen für sein zweites Jahr auf der Ducati Panigale V4 R.

Weiterlesen »

Bundesliga Transferpoker: Die heiße Verhandlungslage im WinterDie Bundesliga-Vereine sind im Wintertransferfenster aktiv. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Transfers und Gerüchte.

Weiterlesen »