Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee an den Alpen und Schneefall in den Mittelgebirgen: Die Schneefallgrenze sinkt drastisch. Warnungen vor Glätte und Reifenpflicht.

Ein kräftiges Tiefdruckgebiet sorgt in Deutschland für einen rasanten Wechsel vom Herbstregen zum Winterwetter. In der Nacht zum Samstag wandert die Schneefallgrenze von den Alpen hinab in die Mittelgebirge. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net prognostiziert für das Bergland erhebliche Mengen an Neuschnee und warnt vor rutschigen Straßenverhältnissen.

Massiver Schneefall an den Alpen und im Allgäu

Die größten Niederschlagsmengen fallen am Wochenende an den Alpen. Oberhalb von rund tausend Metern sind laut den Prognosen von Dominik Jung zwischen zehn und zwanzig Zentimeter Neuschnee möglich. In den Hochlagen der Alpen werden sogar noch höhere Werte erwartet. Besonders im Allgäu kann es am Sonntag binnen vierundzwanzig Stunden auf mehr als fünfundzwanzig Zentimeter Neuschnee kommen. Dort ziehen starke Schneefälle auf, die das Straßennetz stark belasten können.

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Der Mechanismus hinter diesen enormen Mengen ist ein klassischer Staueffekt. Der Nordwestwind, der hinter der Kaltfront aufzieht, drückt feuchte Luftmasse gegen die Gebirgsketten. Die Luft steigt daraufhin auf, kühlt ab und gibt ihre Feuchtigkeit auf der windzugewandten Seite als Schnee ab. In wenigen Stunden können so an den Alpen mehr als zehn Zentimeter Schnee zusammenkommen. Dieser Effekt sorgte zuvor im Schwarzwald bereits für extreme Wassermassen.

Schneefallgrenze sinkt in die Mittelgebirge

Auch außerhalb der Alpen wird das Wetter winterlicher. Am Freitag liegt die Schneefallgrenze noch bei tausend bis zwölfhundert Metern. In der Nacht zum Samstag jedoch sinkt sie deutlich ab. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) geht der Niederschlag in den höheren Lagen der Mittelgebirge bis zum Morgen in Schnee über. Der Feldberg im Schwarzwald bis zum Brocken im Harz sind direkt betroffen.

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Die Temperaturverhältnisse beschleunigen diesen Prozess. Die Tiefstwerte liegen zwischen sieben und minus zwei Grad Celsius. Auch im Sauerland und im Erzgebirge wird der Winter Einzug halten. Der Kahle Asten mit seiner Höhe von vierhunderteinundvierzig Metern liegt klar unter der Schneefallgrenze vom Freitag, was weiße Gipfel verspricht. Im Flachland bleibt es jedoch vorerst nass; hier fallen nur wenige Flocken, die kaum liegen bleiben.

Wetterwarnungen und strikte Reifenpflicht

Das Bundesamt für Meteorologie und die lokalen Wetterbehörden haben Warnungen herausgegeben. Im Schwarzwald gilt bis Samstagmorgen eine Unwetterwarnung der Stufe drei von vier wegen Dauerregens, der vor Überflutungen und Erdrutschen warnt. Auf den Gipfeln schlägt der Regen dort am Abend in Schnee um. Für Autofahrer gilt bei Schnee, Eis oder Reifglätte die situative Winterreifenpflicht.

Fahrer, die sich bei diesen conditions mit Sommerreifen auf die Straße wagen, müssen mit harten Sanktionen rechnen. Das Bußgeld beträgt mindestens sechzig Euro. Zudem wird ein Punkt in Flensburg im Fahreignungswarnregister vermerkt. Dies gilt unabhängig davon, ob tatsächlich ein Unfall passiert ist. Die Warnwetter-App des DWD liefert aktuelle Informationen zu Sperrungen und Gefahrenstellen.

Temperaturverlauf und Ausblick auf den Advent

Die Temperaturen klingen weiter ab. Am Freitag nennt der DWD-Meteorologe Thore Hansen vier bis dreizehn Grad, für Samstag werden vier bis elf Grad erwartet. Am Sonntag sinken die Werte auf drei bis sieben Grad. In der Nacht zum Sonntag fallen die Tiefstwerte sogar auf drei bis minus drei Grad. Am Samstag ziehen von der Nordsee bis zum Erzgebirge Schauer durch, die in mittleren und höheren Lagen als Schnee fallen.

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Am Sonntagabend und in der Nacht zum Montag könnte eine neue Front auch in tieferen Lagen Schnee bringen. Im Bergland sind erneut markante Mengen möglich, was Auswirkungen auf den Berufsverkehr am Montagmorgen haben könnte. Ab Donnerstag kommt von Westen wieder mehr Wind auf, wobei der Niederschlag nach aktuellem Stand überwiegend als Regen fällt. Beim ersten Advent am neunundzwanzigsten November sind die Modelle uneinig.