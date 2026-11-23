Winterfans können sich auf die neue Woche freuen. In der zweiten Wochenhälfte kündigt sich Schnee in Bayern an. Doch die Freude währt nur kurz.

dauert es nur noch rund einen Monat. Wer seinen Glühwein gerne in winterlicher Atmosphäre umringt von Schneeflocken genießt, könnte in dieser Woche Glück haben. Denn: Die Schneefallgrenze fällt, vor allem in der zweiten Wochenhälfte.

Wann es so weit ist und wie lange die weiße Pracht anhält. Zu Beginn der Woche warnte der Deutsche Wetterdienst im Süden Bayerns vor Schneefall. In der Nacht auf Montag waren zwischen zehn und 40 Zentimetern Neuschnee möglich. Das aber vor allem in höher gelegenen Gebieten.

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Einige Schneeflocken fanden dennoch ihren Weg in tiefer gelegene Teile des Freistaats. Allerdings verschwand der Schnee schnell wieder. In den kommenden Tagen sieht das kaum anders aus. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte ein Meteorologe des DWD, dass aktuell noch eine Hochdrucklage über herrsche.

Der Umschwung zugunsten des Schnees kommt laut Angaben des Wetterdiensts erst in der zweiten Hälfte der Woche. Wahrscheinlich sei, dass am Donnerstag in einigen Teilen Bayerns Schnee fällt, prognostizierte der Wetter-Experte. Während die Schneefallgrenze am späten Mittwochabend demnach noch bei rund 1500 Metern liegt, fällt sie laut Aussagen des Meteorologen in der Nacht auf Donnerstag deutlich ab. Dies liege daran, dass Strömungen aus dem Nordwesten Polarluft nach Bayern bringen.

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Zum Tageswechsel sei auf den Straßen Bayerns dann besondere Vorsicht geboten. Laut Angaben des DWD komme es zu gefrierendem Regen. Der Donnerstag selbst wird Winterfans besonders freuen. Wie der Wetterdienst mitteilte, fällt die Schneefallgrenze am Donnerstag wortwörtlich auf den Boden und liege dann bei null Metern.

Dies gelte grundsätzlich für den gesamten Freistaat. In den bayerischen Regionen südlich der Donau sei es demnach am wahrscheinlichsten, dass es schneit. Teilweise falle die Schneemenge sogar stärker aus, heißt es vonseiten des DWD. In einigen Teilen Bayerns wird es am Donnerstag weiß.

Dauerhaft weiß bleibt es aber nicht. Laut Angaben des DWD zieht der Schnee bereits in der Nacht zu Freitag wieder ab. Zum Start ins Wochenende bleibt vom Schnee in Bayern nicht mehr viel übrig. Die Tage nach dem kurzen Wintereinbruch im Freistaat wird es wieder milder.

Aus Richtung des Atlantischen Ozeans nähert sich dann erneut mildere Luft. Zudem bleibe das Wochenende tendenziell frei von Niederschlägen. Einen weißen ersten Advent wird es in Bayern heuer wohl eher nicht geben. Für die ersten Tage im Dezember fällt die Prognose ebenfalls wenig winterlich aus.

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Der DWD geht davon aus, dass es in Bayern auch Anfang Dezember weiterhin mild bleibt. Dafür sprechen die Daten aus der Langzeittendenz, die sich in den kommenden Tagen und Wochen vor Weihnachten aber noch ändern können.