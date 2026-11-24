Noch lässt der Schnee auf sich warten, doch die Skigebiete im Harz bereiten sich schon vor. Für die Geldbeutel der Skifahrer gibt es gute Nachrichten.

Noch lässt der Schnee auf sich warten, doch die Skigebiete im Harz bereiten sich schon vor. Für die Geldbeutel der Skifahrer gibt es gute Nachrichten.

Braunalge - Die Wintersportsaison im Harz rückt näher. Während Skigebiete in den Alpen bereits Neuschnee erhalten haben, wartet die Mittelgebirgsregion noch auf die weiße Pracht. Doch auch dort beginnen die Vorkehrungen. Probeweise wurden schon erste Flocken mit Schneekanonen am Wurmberg in Braunlage produziert.

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Auch die Preise für die neue Saison stehen schon fest. So teuer wird es in den Skigebieten:Wie im vergangenen Winter kostet die Tageskarte an Niedersachsens höchstem Berg 45 Euro. Zwei Schlepplifte, ein Sessellift und eine Gondel sowie ein Förderband und zwei Rodelpisten können damit genutzt werden. Bis zu 13 Pistenkilometer bietet das Gebiet.

Frühestens Mitte Dezember startet der Winterbetrieb der Gondel, bis dahin wird die Seilbahn gewartet. Wenn das Wetter mitspielt, könnten die übrigen Lifte schon eher öffnen. Derzeit ist für die kommenden zwei Wochen aber kein Schneefall vorhergesagt. Traditionell plant das Skigebiet, spätestens zu den Weihnachtsferien mit dem Betrieb zu starten.

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Gleich zwei Skigebiete gibt es im benachbarten Sankt Andreasberg. Das größere befindet sich am Matthias-Schmidt-Berg. Zwei Sesselbahnen und ein Schlepplift sind dort im Einsatz. Die Tageskarte dafür soll 33 Euro kosten - und ist damit drei Euro teurer als im Winter zuvor.

Zum Saisonstart heißt es auf der Website: "Der Winterbetrieb wird aufgenommen, sobald es die Witterung zulässt.

" Etwas kleiner ist das Skigebiet am Sonnenberg mit drei Schleppliften. Schnee aus Kanonen sucht man dort vergebens. In dem Gebiet wird ausschließlich auf Naturschnee gefahren. Dafür öffnet das Gebiet oft schon bei geringen Schneemengen.

Neben den Liften bietet der Sonnenberg auch einen Funpark und eine Rodelpiste. Die Preise für die neue Saison wurden noch nicht veröffentlicht. Im vergangenen Winter zahlten Tagesbesucher wie schon im Winter davor 27 Euro. Wichtig für Besucher: Am Sonnenberg kann nur bar gezahlt werden.

Am Bocksberg in Hahnenklee bei Goslar wird die Tageskarte mit unverändert 28,90 Euro angegeben. Bis einschließlich Heiligabend sind dort alle Anlagen - eine Gondel, ein Sessel- und ein Schlepplift - noch geschlossen. In Niedersachsens höchstem Dorf - Torfhaus - wartet ein Rodellift auf Schnee und Besucher. Wie im Vorjahr werden 28 Euro für die Tageskarten angegeben.

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Das zahlen Skifahrer und Rodler auch weiterhin im Ski- und Rodelcentrum Hohegeiß. Vier Schlepplifte - davon drei für Rodler - stehen dort zur Verfügung. Für den Abend gibt es auch Flutlichtkarten zum Preis von 15 Euro. Im Ski Alpinum Schulenberg nahe an der Okertalsperre warten zwei Schlepplifte für 35 Euro - wie im vergangenen Winter.

"Sobald genug Schnee für perfekte Wintersport-Bedingungen liegt, sind wir sofort bereit für euch", versprechen die Betreiber. An Langlauf ist bisher noch nicht zu denken. Dazu braucht es Schnee von oben: Schneekanonen gibt es an den Loipen nicht. Wann und wo es so weit ist, erfahren Sportler und Urlauber über die Übersichts-Website des Harzer Tourismusverbandes.

Die Nutzung der Loipen ist kostenlos. Keine weiteren Kosten entstehen übrigens mehrtägigen Urlaubern bei der Anreise - zumindest, wenn sie auf das Auto verzichten. Wer in einer Harzer Unterkunft eincheckt, erhält mit dem Harzer Urlaubsticket Hatix eine Fahrkarte für den Nahverkehr. Damit können nahezu alle Busse und Bahnen in der Region genutzt werden.

Ausgenommen sind unter anderem touristische Bahnen, die Harzer Schmalspurbahnen, sowie einzelne Busverbindungen.