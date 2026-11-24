Tagsüber gibt es im Norden meist Pluswerte, nachts droht Frost. Dazu ziehen Schnee- und Schneeregenschauer auf – welche Regionen besonders betroffen sind.

Tagsüber gibt es im Norden meist Pluswerte, nachts droht Frost. Dazu ziehen Schnee- und Schneeregen schauer auf – welche Regionen besonders betroffen sind. Hamburg /Kiel/Schwerin - In den kommenden Tagen wird es im Norden winterlich kalt.

Gebietsweise muss mit Schneeregen oder Schnee gerechnet werden, nachts kann es glatt werden. Heute bleibt es teils wolkig, teils aufgelockert bewölkt, aber meist trocken. An der Ostseeküste Schleswig-Holsteins muss hingegen mit einzelnen Schauern gerechnet werden, die teilweise als Schnee oder Schneeregen fallen. Laut Deutschem Wetterdienst liegen die Maximalwerte bei zwei bis drei Grad.

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In der Nacht zu Mittwoch kommt es weiterhin zu einem Wechsel aus Bewölkung und durchziehenden Schauern mit teilweise Schnee oder Schneeregen, vor allem in Ostholstein und an der Küste Mecklenburg-Vorpommerns. Die Temperaturen fallen auf bis zu minus vier Grad in Hamburg und plus zwei Grad auf den Inseln. Örtlich kann es glatt werden. Auch am Mittwoch bestimmen Bewölkung und Schauer, landeinwärts teils mit Schnee oder Schneeregen, das Wetter.

In Mecklenburg-Vorpommern scheint jedoch zeitweise die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen einem und vier Grad. An der See wird ein böiger Wind erwartet. Auch in der Nacht zu Donnerstag kann es gebietsweise zu Schauern mit Schnee oder Schneeregen kommen, vor allem an der Ostsee und im nördlichen Binnenland.

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Die Tiefstwerte liegen zwischen minus vier und plus zwei Grad. Am Donnerstag bleibt es wolkig. Von der Ostsee her können Schauer aufziehen, die teils als Schnee fallen. Sonst bleibt es trocken.

Die Temperaturen erreichen ähnliche Werte wie am Vortag. An der See kommt ein starker östlicher Wind auf.