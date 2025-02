Schneeschuhgeher in den Bayerischen Alpen tödlich verunglückt

Ein 25-jähriger Schneeschuhgeher aus der Region Passau starb am Samstag bei einem Unfall in den Bayerischen Alpen. Der junge Mann wurde am Montag nach einer großangelegten Suchaktion tot auf einer Höhe von 1800 Metern entdeckt. Die Polizei geht von einem Unfall aus, der genaue Hergang wird noch ermittelt.

Ein junger Mann aus der Region Passau wurde seit Samstag vermisst und seit Sonntag intensiv gesucht. Am Montag wurde sein Körper auf einer Höhe von 1800 Metern entdeckt. Der Schneeschuhgeher, der vermutlich bereits am Samstag, den 8. Februar, ums Leben kam, war laut Polizeiangaben kurz vor 8 Uhr morgens vom Parkplatz Hinterbrand in Schönau am Königssee gestartet.

Sein Aufstieg zum Gipfel des Kahlerbergs, der normalerweise mehrere Stunden dauert, führte ihn in den bayerischen Alpen, die an die österreichische Grenze grenzen. Da er von seiner Tour nicht zurückkehrte, meldeten Angehörige den 25-Jährigen am Sonntagnachmittag als vermisst. Im Anschluss wurde eine großangelegte Suchaktion eingeleitet. Die Bergwacht Berchtesgaden, bayerische und österreichische Polizeihubschrauber sowie die Alpine Einsatzgruppe (AEG) der Polizei Oberbayern Süd waren vor Ort. Auch eine Wärmebildkamera wurde eingesetzt, um den Vermissten zu finden. Die Suche wurde zwar nachts zunächst abgebrochen, aber am Montagmorgen wieder aufgenommen. Die Einsatzkräfte fanden den Vermissten schließlich nordwestlich des Kahlerbergs auf einer Höhe von rund 1800 Metern. Er war bereits verstorben. Die Polizei geht von einem „alleinbeteiligten Unfall“ aus, der genaue Unfallhergang ist jedoch noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der 25-Jährige scheint den Gipfel des Kahlerbergs auf einer Höhe von 2350 Metern nie erreicht zu haben.





