Schneider will Förderstopp für Öl und Gas in Schutzgebieten und Aktionsplan Meer vorlegen

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) kündigt einen Aktionsplan Meer mit neuen Initiativen für Naturschutz, Bergung von Geisternetzen und Altmunition an. Ein Förderstopp für Öl und Gas in Schutzgebieten soll im Kabinett beschlossen werden. Besonders die Ostsee benötige dringend mehr Schutz.

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) setzt sich für einen Förderstopp von Öl und Gas in Schutzgebiete n ein. Im Sommer will er Eckpunkte für einen Aktionsplan Meer vorstellen, der neue Initiativen zur Erholung der Natur, zur Bergung von Geisternetze n und zur Reduzierung von Schadstoffen umfassen wird.

Der Minister betonte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass die Natur sich erhole, wenn die Menschen sie in Ruhe lassen. Das bedeute konkret, dass keine neuen Bohrtürme zur Öl- und Gasförderung in Schutzgebieten mehr erlaubt werden sollten. Ein entsprechender Kabinettentschluss liege bereits dem Bundestag vor. Besonders bedroht sei die Ostsee, die unter zu wenig Salz, zu wenig Fischen und zu vielen Nährstoffen leide.

Sie dürfe nicht nur eine immer wärmer werdende Badewanne sein, sondern müsse wieder zu einem funktionierenden Ökosystem werden. Bei der Bergung von giftiger Altmunition aus den Meeren wolle Schneider vorangehen. Ein Bieterverfahren für eine Pilotanlage zur Bergung dieser Munition laufe bereits. Die Anlage solle helfen, in der Nord- und Ostsee Hunderttausende Tonnen verklappter Altmunition zu heben.

Der Minister erklärte, damit könne Deutschland einen wichtigen Beitrag zum weltweiten Naturschutz leisten und gleichzeitig Know-how und Technologien exportieren. Die Altmunition sei eine tickende Zeitbombe, die bereits lecke und deren Giftstoffe teilweise bereits in Fischen nachweisbar seien. Sie müsse gehoben und unschädlich gemacht werden





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