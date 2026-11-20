Morgan Schneiderlin mahnt den FC Bayern München, den französischen Superstar Michael Olise festzuhalten, da Real Madrid mit einem Wechsel Interesse signalisiert hat.

Der französische Ex-Nationalspieler Morgan Schneiderlin hat den FC Bayern München vor dem möglichen Verlust seines Offensivstars Michael Olise gewarnt. Der 37-Jährige sieht die Möglichkeit eines Abgangs als realistische Gefahr, insbesondere weil europäische Topvereine wie Real Madrid das Potenzial des Franzosen längst entdeckt haben. Schneiderlin rät dem Rekordmeister eindringlich, die langfristigen Pläne für Olise anzupassen und den Spieler nicht zu verlieren.

Interesse von Real Madrid an Olise

Michael Olise hat sich in der Offensive der Münchner als kaum noch zu ersetzende Größe etabliert. Mit seiner beeindruckenden Technik, seiner kreativen Spielweise und seiner direkten Torgefahr hat er sich bereits in der absoluten europäischen Spitze positioniert. Entsprechend groß ist das Interesse an seiner Person. Vor allem Real Madrid wird seit mehreren Monaten intensiv mit Olise in Verbindung gebracht. Für Schneiderlin, der selbst bei Manchester United spielte, wäre ein konkretes Angebot der Königlichen keine Überraschung. In diesem Fall könnte Olise ins Grübeln geraten und über seine sportliche Zukunft nachdenken.

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Schneiderlins Empfehlung an den FC Bayern

Im Interview mit "comeon.com" betonte Schneiderlin die Exzellenz des deutschen Vereins. Der FC Bayern zähle zu den besten Klubs der Welt, und dort sei es fast garantiert, dass man jedes Jahr Titel gewinnt. Dennoch sei dies allein nicht genug, um einen Spieler auf Dauer zu binden. Ab einem bestimmten Punkt, wenn ein Verein wie Real Madrid oder andere große europäische Teams anklopfen, beginne jeder Akteur, über seine eigene Zukunft nachzudenken. Schneiderlin würde es sich am liebsten wünschen, seinen Landsmann langfristig in München zu sehen. Wenn es nur nach ihm ginge, würde er Olise bis zu seinem 36. Lebensjahr an den Verein binden. Der Fußball funktioniere leider nicht immer so reibungslos.

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Astronomische Ablösesumme und Vertragslaufzeit

Ein Wechsel wäre für einen potentiellen Käufer ohnehin extrem schwer umzusetzen. Michael Olise hat in München noch bis zum Jahr 2029 einen laufenden Vertrag. Dadurch sitzen die Bayern am längeren Hebel und haben die Oberhand in Verhandlungen. Schneiderlin warnte, dass jede Ablösesumme, die nötig wäre, um Olise vom FC Bayern loszulösen, astronomisch hoch ausfallen würde. Sportlich traut der Ex-Profi dem Offensivmann nahezu alles zu. Er lobte Olise als derzeit einen der beständigsten Spieler im gesamten Fußball. Seine Spielweise mache ihn zu einem unglaublichen Fußballer, der technisch und mental auf höchstem Niveau agiere.

Ausblick auf den Ballon d'Or und Karriereperspektiven

Mit Blick auf die individuelle Auszeichnung sieht Schneiderlin große Chancen für Olise. Er habe keinen Zweifel daran, dass der Franzose in den kommenden Jahren zu den ernsthaften Anwärtern auf den Ballon d'Or gehören wird. Diese Einschätzung unterstreicht das immense Potenzial, das in dem Spieler liegt und das die Bayern jetzt schützen müssen. Schneiderlin bestätigte zudem, dass Olise auf jeden Fall das nötige Zeug besitze, um für Real Madrid zu spielen. Die Kombination aus Talent, Alter und aktueller Form macht ihn zu einer attraktiven Zielscheibe für die spanische Großmacht, was den Druck auf den FC Bayern erhöht.