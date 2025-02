Schnell einen guten Arzt finden: So geht's

Akute Schmerzen - schnell einen guten Arzt finden: Der stern-Sonderdruck „Gute Ärzte für mich“ hilft dabei. Wir zeigen Ihnen die Kriterien der Auswahl und geben Ihnen einen Trick für einen schnellen Termin. Außerdem erfahren Sie mehr über die Terminservicestelle und die neue Regelung der Neupatientenregelung.

Viele Menschen fragen sich bei akuten Schmerzen: Wie finde ich schnell einen guten Arzt ? In diesem Fall kann ein Blick in die Ärzteliste des stern-Sonderhefts „Gute Ärzte für mich” hilfreich sein. Das Sonderheft listet über 4.000 Fachärzte auf, die nach strengen Kriterien ausgewählt wurden. Im Video erfahren Sie mehr über die Kriterien und den Auswahlprozess. Außerdem geben wir Ihnen einen Trick an die Hand, mit dem Sie schnell und unkompliziert einen Termin bei dem Arzt Ihrer Wahl bekommen.

In Deutschland gibt es die Terminservicestelle (TSS), die bundesweit erreichbar ist und Patienten zeitnah einen Termin bei einem Haus- oder Facharzt vermittelt. Seit 2019 müssen Ärzte ihre Kapazitäten melden, sodass die TSS einen Überblick über freie Termine hat. Die Suche nach einem freien Termin erfolgt nicht nur anhand des gewünschten Facharztes, sondern auch in Bezug auf die geografische Nähe des Patienten und den gewünschten Zeitraum.Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) rät Patienten deshalb zunächst, sich an den Arzt oder Psychotherapeuten ihrer Wahl zu wenden, um einen Termin zu vereinbaren, bevor sie die TSS kontaktieren. Eine weitere Vereinfachung soll durch die Neuregelung der Neupatientenregelung ab Januar 2023 kommen. Anstelle des Extra-Honorars für die Aufnahme neuer Patienten erhalten Ärzte nun Zuschläge, wenn sie Patienten an Fachärzte weiterleiten. In diesem Fall sollen sowohl der Hausarzt als auch der Facharzt einen Zuschlag bekommen, wenn der Patient schnell einen Termin erhält. Die Neuregelung soll Patienten mit der Möglichkeit bieten, schnellere Termine zu erhalten, da die Ärzte Anreize haben, Patienten schnell zu einem Facharzt zu vermitteln. Allerdings befürchten einige Ärzte, dass die Neuregelung zu negativen Auswirkungen führen kann, da sie die individuellen Praxen belasten könnte.





