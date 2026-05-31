Schnelle Entsorgung eines gestrandeten Finnwals in Frankreich

Nach dem Anlanden eines toten Finnwals vor der Insel Ré reagierten französische Behörden mit Turbo-Modus: Der Kadaver war innerhalb von 24 Stunden verschwunden, im Gegensatz zum zögerlichen Umgang mit dem lebend gestrandeten Buckelwal Timmy in Dänemark.

In den letzten Wochen wurde das Schicksal des gestrandeten Buckelwals Timmy in Dänemark mit grosser Anteilnahme verfolgt, während die Behörden dort zögerlich agierten. Im Gegensatz dazu reagierten französische Behörden, nachdem vor der Insel Ré ein toter Finnwal angespült wurde, mit bemerkenswerter Schnelligkeit.

Der etwa zehn Meter lange Wal, ein Vertreter der zweitgrössten Walart der Welt, wurde bei Rivedoux-Plage an Land gespült. Im Unterschied zum dänischen Fall, bei dem der Wal noch lebte, kam jede Hilfe für den französischen Finnwal zu spät; er war bereits verendet, bevor Rettungsmassnahmen eingeleitet werden konnten. Der tote Wal wurde innerhalb weniger als 24 Stunden nach dem Fund entsorgt.

Solche Funde sind in Frankreich extrem selten; Experten sprechen von einem aussergewöhnlichen Ereignis, da es erst der dritte bekannte Stranding eines Finnwalls in der Region ist. Die Behörden handelten unverzüglich: Schweres Gerät hob den Kadaver mit einem Kran auf einen Lkw, wobei geringfügige Beschädigungen wie das Abschleifen der Finne in Kauf genommen wurden. Während Timmy in Dänemark auf eine Autopsie wartet, befindet sich der französische Finnwal bereits auf dem Weg zur Untersuchung, um die Ursache des Strandings zu klären





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