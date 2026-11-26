Arzttermine gegen Geld: Wann dürfen Ärzte Kassenpatienten zur Kasse bitten? Welche Regeln ab 2027 gelten und wie Sie sich gegen Verstöße wehren.

Ab 2027 erhalten viele Fachärzte weniger Geld für die Behandlung von Kassenpatienten. Ärzteverbände rechnen deshalb mit mehr Selbstzahlerterminen. Meist ist das legal, aber Sie müssen aufpassen.

Zehn Monate müssen Patienten bei einem Hautarzt im Münchner Umland auf einen Termin warten, wenn sie gesetzlich versichert sind. Als Selbstzahler können Sie dieselbe Sprechstunde schon in drei bis zehn Wochen besuchen. Diese Diskrepanz ermittelte das Oberbayerische Volksblatt bei einem Test im vergangenen Jahr. Kein Einzelfall: Sowohl das OVB als auch andere Medien wie die „Zeit“ und Correctiv fanden auch in diesem Jahr noch zahlreiche Ärzte, bei denen Selbstzahler bevorzugt behandelt werden.

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Die Süddeutsche Zeitung ermittelte, dass es vor allem Urologen, Gynäkologen, Hautärzte und Augenärzte sind, die sich der Praxis bedienen. Das könnte kommendes Jahr sogar noch häufiger vorkommen. Zuletzt warnte Andreas Gassen, Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, davor. Hintergrund sind die Sparpläne der Bundesregierung.