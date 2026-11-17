Die Bundesregierung beschleunigt die Reform des Arbeitsrechts. Ab November gelten längere Befristungen und weniger Kündigungsschutz für Gutverdiener. Details zum Gesetzentwurf.

Die Bundesregierung treibt die Reform des Arbeitsrecht s mit deutlich höherem Tempo voran als ursprünglich geplant. Das Kabinett wird bereits am Mittwoch, dem 18. November 2026, über den Gesetzentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales entscheiden. Dieser Entwurf wurde vom Arbeitsminister Alexander Schweitzer von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands vorgelegt und zielt darauf ab, Unternehmen bei der Personalplanung mehr Flexibilität zu gewähren.

Zeitplan beschleunigt auf November

Ursprünglich hatte das Ministerium den Entwurf für den 9. Dezember 2026 im Kabinett eingebracht. Kanzlerin und die Ressorts verkürzten jedoch die Frist für die Abstimmung zwischen den Ministerien drastisch. Durch diese Verschiebung rückt das Treffen um knapp drei Wochen vor. Ein internes Schreiben des Arbeitsministeriums bestätigt diesen beschleunigten Zeitplan, der vorliegt und die Verschiebung des Termins festhält.

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Längere Befristungen ohne Sachgrund

Zentrales Element des Pakets ist die Ausweitung der Möglichkeiten zur zeitlichen Befristung von Arbeitsverträgen. Bisher war eine Befristung ohne konkreten Sachgrund auf maximal zwei Jahre begrenzt. Künftig sollen Unternehmen unter bestimmten Voraussetzungen Beschäftigte bis zu vier Jahre befristet einstellen. Dabei sind bis zu sechs Verlängerungen dieses Vertrages zulässig. Dieses Paket hatte die Koalition bereits im Sommer 2026 politisch vereinbart.

Geänderter Kündigungsschutz für Gutverdiener

Neben den Befristungen soll sich auch die Lage beim Kündigungsschutz für hochbezahlte Beschäftigte wandeln. Arbeitgeber sollen es in Zukunft erleichtert bekommen, vor Gericht die Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer Abfindung zu erreichen, falls eine Kündigung als unwirksam eingestuft wird. Dieser veränderte Schutzmechanismus greift ausschließlich für Mitarbeiter, die ein Jahresgehalt von mindestens 177.450 Euro beziehen.

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Weitreichende Regelungen für Bäckereien

Neben der Personalpolitik enthält der Entwurf weitere spezifische Anpassungen für bestimmte Wirtschaftsbereiche. Dazu zählen Regeln zur Unternehmensmitbestimmung und die Ausweitung der Arbeit an Sonn- und Feiertagen. Konkret werden Bäckereien, Konditoreien und öffentliche Bibliotheken betroffen sein. Bäckereien dürfen beispielsweise länger als drei Stunden am Tag backen und frische Ware ausliefern. Diese Maßnahmen sollen den Branchen helfen, personell besser aufgestellt zu sein.

Kritik am mangelnden Konsultationsprozess

Das hohe Tempo des Verfahrens stößt auf Kritik bezüglich der Partizipation der betroffenen Interessengruppen. Verbänden bleibt vor der geplanten Kabinettsbesprechung praktisch keine Zeit mehr, eine ausführliche Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. Das Arbeitsministerium verspricht zwar, dass Stellungnahmen später im laufenden parlamentarischen Verfahren nachgereicht werden können. Dies wird jedoch als unzureichende Vorbereitung gewertet.