Schock bei Lok Leipzig: Erfolgstrainer Jochen Seitz tritt zurück

Jochen Seitz verlässt überraschend den FC Lok Leipzig nach zwei Meisterschaften. Sport-Geschäftsführer Toni Wachsmuth kündigt sorgfältige Trainersuche an.

Einen Tag nach dem überraschenden Rückzug von Erfolgstrainer Jochen Seitz herrscht beim FC Lok Leipzig noch immer Fassungslosigkeit. Seitz, der die Mannschaft in den vergangenen zwei Jahren zu zwei aufeinanderfolgenden Meisterschaften in der Regionalliga Nordost geführt hatte, legte sein Amt nieder.

Gemeinsam mit ihm verließ auch sein langjähriger Co-Trainer Nico Wegmann (31) den Verein, der für Analyse und Spielvorbereitung zuständig war. Auf einer eilig einberufenen Pressekonferenz gab Sport-Geschäftsführer Toni Wachsmuth Details zur Trennung bekannt. Seitz selbst war nicht anwesend; er befand sich bereits auf dem Weg in den Urlaub nach Tansania. Wachsmuth zeigte sich betroffen: Er bedankte sich bei Seitz für die Zusammenarbeit und betonte, dass es eine absolute Freude gewesen sei und sie zu 100 Prozent Freunde bleiben würden.

Der Tag der Bekanntgabe habe niemanden kommen sehen, es sei sehr emotional gewesen. Allerdings hätte man die Entwicklung vielleicht erahnen können. Nach Informationen der Bild-Zeitung hatte sich Seitz in seinen neuen Vertrag bis 2028 eine Klausel einbauen lassen, die ihm den Rückzug am Ende dieser Saison ermöglichte, falls der Aufstieg in die 3. Liga misslingen sollte.

Diese Klausel zog er nun. In den kommenden Tagen will er sich öffentlich dazu äußern. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die vergangenen Monate ihn enorm viel Kraft gekostet haben. Die beiden Meisterjahre mit Lok Leipzig sind kaum zu wiederholen.

Seitz hatte schlichtweg keine Energie mehr. Die Entscheidung fiel ihm sichtlich schwer, aber er sah keinen anderen Ausweg. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Bereits in den ersten Minuten nach Bekanntwerden seines Rückzugs gingen die ersten Trainerbewerbungen bei Lok Leipzig ein.

Wachsmuth zeigte sich davon beeindruckt: Dies zeige die Strahlkraft des Vereins. Anders als noch vor zwei Jahren müsse man der Mannschaft keine Identität mehr geben; man starte nicht bei null. Der Trainingsstart für die neue Saison in der Regionalliga Nordost ist für den 24. Juni geplant.

Wachsmuth betonte, dass man zwar gern in der 3. Liga gespielt hätte, aber es ein Fehler wäre, die Regionalliga Nordost kleinzureden. Sie sei eine richtig coole Liga. Bei der Auswahl des neuen Trainers werde man trotz des Zeitdrucks absolute Sorgfalt walten lassen.

Klar ist, dass die Fußstapfen von Seitz riesig sind. Wer könnte die Nachfolge antreten? Im weiteren Umfeld werden mehrere Namen gehandelt. Sascha Prüfer, derzeit Co-Trainer bei Halle, war bereits vor Seitz einer der Top-Kandidaten beim FC Lok.

Auch Volkan Uluc (zuletzt Jena) und Christian Tiffert (Hansa Rostock II) werden genannt. Die Liste dürfte jedoch weit länger sein. Die Verantwortlichen von Lok Leipzig stehen vor einer schwierigen Entscheidung. Der Druck ist hoch, denn nach den Erfolgen der letzten Jahre sind die Erwartungen enorm.

Die Fans hoffen auf eine schnelle und passende Lösung, um die erfolgreiche Arbeit von Seitz fortzuführen. Die kommenden Wochen werden zeigen, wer das Erbe des Erfolgstrainers antreten wird





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