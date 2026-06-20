Schock beim Handballfest in Rastatt: Blitz verletzt neun Menschen

Ein Blitz schlägt in den Regen und verletzt neun Menschen beim Handballfest in Rastatt. Die Polizei nimmt Ermittlungen auf und hat die Unwetterwarnung vor Gewitter, Starkregen, Hagel und Sturmböen ausgesprochen.

Schock beim Handballfest in Rastatt: Ein Blitz schlägt in den Regen und verletzt neun Menschen. Die Polizei nimmt Ermittlungen auf. In der Nacht zogen kräftige Unwetter über Deutschland hinweg, vor allem in Südbaden und Schwaben wurden schwere Böen vorhergesagt.

Auch das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck musste am Freitagabend wegen des schlechten Wetters abgesagt werden. Die Besucher des Handballfestes waren gerade dabei, ihre Zelte wetterfest zu sichern, als der Blitz fiel. Sekunden später waren neun Personen verletzt, darunter eine schwer verletzte Person in unmittelbarer Nähe des Blitzschlags. Insgesamt wurden neun Menschen verletzt, darunter ein 13-jähriger Teenager.

Sechs von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Person erlitt laut Polizei schwere Verletzungen, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Sofort rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem Großaufgebot an. Bei strömendem Regen versorgten die Einsatzkräfte die Betroffenen direkt vor Ort, das Gelände füllte sich mit Einsatzfahrzeugen.

Ob die Teilnehmer trotz der unsicheren Wetterlage übernachten oder lediglich ihre Zelte sichern wollten, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Meteorologen warnten vor Gewitter, Starkregen, Hagel und Sturmböen. Die Unwetter zogen vielerorts über Deutschland hinweg, vor allem in Südbaden und Schwaben wurden schwere bis hin zu orkanartigen Böen vorhergesagt.

Auch das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck musste am Freitagabend wegen des schlechten Wetters abgesagt werden. Die Besucher des Handballfestes waren gerade dabei, ihre Zelte wetterfest zu sichern, als der Blitz fiel. Sekunden später waren neun Personen verletzt, darunter eine schwer verletzte Person in unmittelbarer Nähe des Blitzschlags. Insgesamt wurden neun Menschen verletzt, darunter ein 13-jähriger Teenager.

Sechs von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Eine Person erlitt laut Polizei schwere Verletzungen, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Sofort rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit einem Großaufgebot an. Bei strömendem Regen versorgten die Einsatzkräfte die Betroffenen direkt vor Ort, das Gelände füllte sich mit Einsatzfahrzeugen.

Ob die Teilnehmer trotz der unsicheren Wetterlage übernachten oder lediglich ihre Zelte sichern wollten, ist nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

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