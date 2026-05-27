Schock für Millionen OnlyFans-Nutzer: Daten im Darknet zum Verkauf

Ein Hacker bietet angeblich Daten von 340 Millionen OnlyFans-Accounts im Darknet zum Verkauf an. Der Preis beträgt 20.600 Euro. Doch wie gefährlich ist das Datenpaket wirklich?

Schock für Millionen OnlyFans-Nutzer! Im Darknet bietet ein Hacker angeblich Daten von 340 Millionen OnlyFans-Accounts zum Verkauf an. Der Preis: 0,313 Bitcoin - umgerechnet rund 20.600 Euro.

Doch wie gefährlich ist das Datenpaket wirklich? Der Cyberkriminelle mit dem Namen Euphoric_Reply_5727 behauptet, umfangreiche Informationen über Nutzer und Content-Ersteller gesammelt zu haben. Darunter sollen E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Registrierungsdaten, Likes, Follower-Zahlen und sogar Teile von Zahlungsdaten sein. Experten analysierten eine vom Verkäufer veröffentlichte Datenprobe.

Sie fanden deutlich weniger als angekündigt. Enthalten waren demnach lediglich Basisdaten wie Nutzer-IDs, Namen, E-Mail-Adressen und Registrierungsdaten. Sensible Zahlungsinformationen konnten die Experten nicht bestätigen. Der Verkäufer gab inzwischen selbst zu, OnlyFans gar nicht direkt gehackt zu haben.

Stattdessen kombinierte er Daten aus älteren Leaks von X, Instagram oder Spotify mit öffentlichen OnlyFans-Profilen. Ganz ungefährlich ist das trotzdem nicht. Experten gehen zwar davon aus, dass viele der Datensätze ungenau oder veraltet sind. Einige Zuordnungen dürften jedoch echt sein. Cyberkriminelle können damit Phishing, Betrugsversuche oder Erpressungen starten





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Onlyfans Darknet Datenleck Cyberkriminalität Phishing

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