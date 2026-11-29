Lando Norris war im Qualifying von Katar zwar der erste Verfolger der beiden Mercedes-Piloten. Sein Rückstand auf die Pole-Zeit von George Russell war aber schockierend, wie er hinterher gestand.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Im Kampf um die Katar-Pole war schon vor dem Start des Qualifyings klar, dass einer der beiden Mercedes-Stars triumphieren würde. Zu gross war der Abstand der Sternfahrer zum Rest des Feldes in den freien Trainings gewesen. In diesen hatte jeweils Champion Kimi Antonelli die Zeitenliste angeführt. Doch als es darauf ankam, war George Russell der Schnellere.

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Der Brite, der im Rennen zuvor in Las Vegas zu viel Risiko eingegangen war und einen hohen Preis dafür bezahlt hatte, schaffte die 5,419 km lange Runde in 1:21,695 min und war damit 0,128 sec schneller als sein Stallgefährte. Lando Norris, der die drittschnellste Q3-Runde drehte, fehlten bereits fast fünf Zehntel auf die Bestmarke. Das war ein Schock für den Weltmeister von 2025, der nach der Zeitenjagd gestand: «Ich bin überrascht, dass der Rückstand so gross ausgefallen ist.