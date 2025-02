Schock in der muslimischen Gemeinde: Homosexueller Imam in Südafrika ermordet

Muhsin Hendricks, der als erster offen schwuler Imam der Welt galt, wurde in Südafrika in seinem Auto erschossen. Die Polizei ermittelt gegen unbekannte Täter. Hendricks war bekannt für seine Arbeit als Aktivist und seine Moschee in Kapstadt bot LGBTQ-Muslimen einen sicheren Ort für den Glauben.

Ein bekannter homosexueller Imam wurde in Südafrika brutal ermordet. Muhsin Hendricks, der als erster offen schwuler Imam der Welt gilt, wurde am Samstag in der östlichen Stadt Gqeberha in seinem Auto erschossen. Zwei vermummte Männer sollen demnach ausgestiegen und aus nächster Nähe mehrere Schüsse auf Hendricks, der auf dem Rücksitz saß, abgegeben haben. Die Täter flüchteten anschließend, wie Polizeibeamtin Sandra Janse Van Rensburg erklärte.

Das Tatmotiv war laut der Polizei am Sonntag weiter unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. Der 58-jährige Imam leitete eine Moschee in Kapstadt, die Muslimen, die der LGBTQ-Gemeinschaft angehören, einen Gebetsort ohne Angst vor Diskriminierung bot. Hendricks hatte es sich seit Jahren zur Aufgabe gemacht, queeren Muslimen zu helfen, ihren Glauben mit ihrer sexuellen Orientierung in Einklang zu bringen. Die Menschenrechtsorganisation ILGA World teilte mit, sie sei über die Tötung von Hendricks schockiert. Hendricks habe sich 1996 als erster Imam der Welt als schwul geoutet. Er habe als Aktivist mit interreligiösen Gemeinschaften weltweit zusammengearbeitet und über viele Jahre unabhängige Forschungen zum Thema 'Islam und sexuelle Vielfalt' durchgeführt





