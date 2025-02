Schock in München: Afghane rast in Demonstranten

Ein 24-jähriger Afghane hat in München mit seinem Auto in einen Streik von Angestellten des öffentlichen Dienstes gerast. Dutzende Menschen wurden verletzt. Die Polizei hat den mutmaßlichen Täter festgenommen.

Mehrere Hundert Angestellte aus dem öffentlichen Dienst demonstrieren in München für ihre Rechte. Plötzlich rast ein junger Afghane in seinem Auto in den Pulk der Streikenden. Szenen eines erschütternden Tages. Schwer bewaffnet sichern vier Polizisten den Eingang der Münchner Löwenbräustuben. Über ihren Köpfen ziert eine weiß-blaue Girlande das Logo der weltberühmten Brauerei.

Es ist ein bizarres Bild: Während Urlauber und Angestellte aus den umliegenden Firmen sich ihren ofenfrischen Krustenbraten schmecken lassen, durchleiden eine Gaststube weiter dutzende Menschen die wahrscheinlich schlimmsten Minuten ihres Lebens ein zweites Mal. Die Polizei hat dort eine Zeugensammelstelle eingerichtet, der Krisendienst kümmert sich psychologisch um jene Personen, die die Amokfahrt am Donnerstagvormittag mit ansehen mussten. Drei Stunden sind vergangen, seit ein 24-jähriger Afghane in der Münchner Maxvorstadt in einen Streik von Angestellten des öffentlichen Dienstes raste. Dennis Dogan und seine Mutter haben ihre Aussage hinter sich gebracht. Eigentlich hatten sie bei der Kundgebung der Gewerkschaft Verdi für ihre Rechte als Arbeitnehmer demonstrieren wollen. Jetzt tragen sie Bändchen am Handgelenk, die sie als Zeugen eines der schlimmsten Anschläge in München identifizieren. Dennis Dogan ist Zeuge Nummer 173. Wenige Meter hinter ihm sei der Fahrer des weißen Mini-Coopers in die Menge gerast, sagt der junge Mann, der bei der Straßenreinigung arbeitet. „Ich habe hinter mir plötzlich einen Knall gehört. Ich drehte mich um, habe Menschen auf die Seite fliegen sehen. Manche waren unter dem Auto.“ Auch Schüsse habe er gehört. „Ich wollte nur schnell runter von der Straße, habe mich am Rand versteckt.“ Irgendwann habe sein Kreislauf versagt, erzählt der Streikteilnehmer. Was er aber „hundertprozentig sicher“ wisse: „Der Täter hat ,Allahu Akbar‘ gerufen, als er festgenommen wurde.“ Den Wahlspruch radikaler Islamisten.) gegen Mittag mehr Details zu dem Mann bekannt. Er sei in der Vergangenheit schon wegen Drogendelikten und Ladendiebstählen aufgefallen. Bis zum Donnerstag sei aber „keinerlei Gewalttätigkeit erkennbar“ gewesen, ergänzt Herrmann später. Am Abend korrigiert der Minister allerdings seine Aussagen und räumt ein, dass der mutmaßliche Attentäter bislang nicht straffällig geworden sei und auch nicht ausreisepflichtig war. Der Mann soll eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis von der Stadt München gehabt haben. Gegen ihn sei auch nicht wegen Ladendiebstahls ermittelt worden, vielmehr sei er als Ladendetektiv nur als Zeuge eines Diebstahls in Erscheinung getreten, bestätigte Herrmann. Medienberichten zufolge soll er vor dem Anschlag islamistische Beiträge im Internet geteilt haben. Für die Öffentlichkeit ist er schon unmittelbar nach seiner Todesfahrt keine Gefahr mehr. „Der Täter ist gesichert“, sagt Thomas Schelshorn, Pressesprecher des Polizeipräsidiums München, am Anschlagsort in dutzende Mikrofone und Kameras. Was das bedeutet, wo der Asylbewerber hingebracht wurde, erklärt er nicht. Hinter ihm steht noch das Auto des Attentäters, der Kofferraum offen, Polizisten samt Spürhund untersuchen den Wagen. Um sie herum: Jacken, Mützen, einzelne Schuhe der mindestens 30 verletzten Erwachsenen und Kinder. Regen wäscht die Blutspuren weg.Mehr als eine Stunde dauert es, bis Sanitäter und Notärztinnen alle Verletzten auf Tragen in die Krankenwagen gebracht haben, die mit eingeschaltetem Blaulicht am Straßenrand warten. Manche der Opfer schauen apathisch ins Leere, anderen ist der Schock ins Gesicht geschrieben. Sie werden in sechs verschiedene Münchner Kliniken gebracht und dort versorgt. Manche sind nur leicht verletzt, andere kämpfen um ihr Leben. Eine Augenzeugin, die hier gleich in der Nähe arbeitet, berichtet, dass der Täter sich an der Polizei „vorbeigeschlängelt“ habe. Auch sie hat wie Straßenreiniger Dennis Dogan mindestens einen Schuss gehört. Viel mehr kann sie nicht sagen. „Vielleicht in ein bis zwei Tagen, wenn der große Schock vorbei ist.“ Münchens Polizei-Vizepräsident Christian Huber erklärt den Ablauf genauer: Der Mini-Fahrer habe von hinten auf ein Polizeifahrzeug, das den Demozug begleitete, aufgeschlossen, um dann plötzlich stark zu beschleunigen. Er fuhr demnach an der Polizei vorbei und steuerte das Auto mit hoher Geschwindigkeit in die Demonstranten. Die Polizisten gaben daraufhin einen Schuss ab, offenbar um den Wagen zu stoppen. Ersten Erkenntnissen der Behörden zufolge hat der 24-Jährige sich wohl nicht gezielt die Verdi-Demo ausgesucht. Seine Wahl fiel nach aktuellem Stand wohl eher zufällig auf diese Menschenmenge. 2500 Teilnehmende waren für die Demo angemeldet, darunter auch Rathaus-Mitarbeiter, wie Oberbürgermeister Reiter in seiner kurzen Ansprache vor Ort erzählt. Wenig später fällt ihm eine Frau in die Arme, Reiter steuert auf eine Gruppe Stadtangestellter zu und lässt sich schildern, was genau passiert ist. Was den Protesttag für München zu einem „schwarzen Tag“ gemacht ha





