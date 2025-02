Ein Auto fuhr am Donnerstagvormittag vorsätzlich in eine Menschenmenge von Verdi-Streikern in der Münchener Innenstadt. Es gibt mindestens 28 Verletzte, einige schweben in Lebensgefahr. Die Polizei hat den Fahrer des Wagens festgenommen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.

Donnerstagvormittag ereignete sich in der München er Innenstadt ein schockierender Vorfall. Ein Auto fuhr offenbar vorsätzlich in eine Menschenmenge von Verdi - Streik enden. Die Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Vorfall weckt Erinnerungen an vergangene Anschläge und sorgt für tiefe Bestürzung in der Stadt. Laut Polizei angaben beschleunigte sich das Fahrzeug von hinten und fuhr direkt in die Menge.

Die Polizei musste in dem Zusammenhang Schüsse abgeben, um den Vorfall zu entschärfen. Es gibt mindestens 28 Verletzte, einige von ihnen schweben in Lebensgefahr. Die genaue Zahl der Schwerverletzten ist noch unklar. Augenzeugen berichten von zwei Schüssen, die wahrscheinlich von der Polizei abgegeben wurden. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde festgenommen. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar. Der Vorfall ereignete sich am Rande einer Kundgebung der Gewerkschaft Verdi im Zusammenhang mit den laufenden Warnstreiks. Frank Werneke, der Vorsitzende der Gewerkschaft, äußerte sich tief erschüttert über den Vorfall und dankte allen Helfern für ihren Einsatz. Er sagte: 'Wir sind zutiefst bestürzt und schockiert über den schwerwiegenden Vorfall während eines friedlichen Demonstrationszuges von Verdi-Kolleginnen und -Kollegen. Unsere Gedanken sind bei den unschuldigen Opfern und Verletzten sowie ihren Angehörigen. Noch ist nicht klar, ob es auch Todesopfer gibt. Wir danken allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz. Dies ein schwerer Moment für alle Kolleginnen und Kollegen. Wir Gewerkschaften stehen für ein solidarisches Miteinander, gerade auch in so einer dunklen Stunde.





