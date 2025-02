Schock in München: Zwei Tote durch Anschlag in Demonstrationszug

Ein Anschlag in München hat zwei Todesopfer gefordert und die politische Debatte über Migrationspolitik und Abschiebungen verschärft.

München 's Angriff, mit mehreren Verletzten und zwei Todesopfer n, erschütterte das Land. Die politische Debatte über Migrationspolitik und Abschiebungen wurde dadurch erheblich verschärft. Drei Tage nach dem Angriff trauern viele Menschen in München und Bayern um die Opfer. Blumen und Botschaften an dem provisorischen Gedenkort zeugen von der Anteilnahme der Bevölkerung. 'Viel Kraft und Trost' steht auf den vielen Kerzen, die die Menschen in der Nähe des Tatortes aufgestellt haben.

Einer der Menschen am provisorischen Gedenkort ist Pietro. 'Jetzt habe ich gerade mitbekommen, dass die Mama und das kleine Kind verstorben sind', sagt er dem ZDF. Katharina, die am Donnerstag noch gedacht hatte, 'zum Glück ist niemand gestorben', als zunächst nur von Verletzten die Rede war, sagt am Samstagabend: 'Das macht einen einfach nur traurig'. Über den Täter, der in München mit einem Auto in eine Verdi-Demo gefahren ist, sind neue Einzelheiten bekannt geworden. Der 24-jährige Afghane hatte einen Aufenthaltstitel und einen Job. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft. Nach seiner Festnahme hatte er eingeräumt, sein Auto bewusst in den Demonstrationszug gesteuert zu haben. Laut Ermittlungen rief der Mann bei seiner Festnahme 'Allahu akbar' und betete. Da die Tat geeignet sei, die innere Sicherheit der Bundesrepublik zu beeinträchtigen, ermittelt die Bundesanwaltschaft. Auch die Familie der Opfer äußerte sich am Samstag. Einem Bericht der 'Süddeutschen Zeitung' zufolge stammte die getötete Frau aus Algerien, lebte seit ihrer Kindheit in Deutschland und arbeitete als Ingenieurin. Eine mit dem Fall vertraute Person habe diese Angaben gegenüber Reuters bestätigt. Die Zeitung berichtete, sie habe mit Hinterbliebenen gesprochen, die anonym bleiben wollten. Ihnen sei wichtig, dass der Tod ihrer Angehörigen nicht politisch instrumentalisiert werde. Die Frau habe sich für Gerechtigkeit, Solidarität und Arbeitnehmerrechte eingesetzt - und gegen Fremdenfeindlichkeit. Der Täter müsse nach dem 'Verbüßen seiner Strafe auch in das Land zurückgeführt , wo er herkommt', sagte Scholz. Allerdings sind Abschiebungen nach Afghanistan seit August 2024 wieder zum Stillstand gekommen. Dass die Abschiebungen nach Afghanistan weitergehen würden, hatte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) im ZDF bestätigt. CSU-Chef Söder stärkt Unions-Kanzlerkandidat Merz im ZDF den Rücken. Sein Handeln in der Migrationspolitik diese Woche habe 'die Glaubwürdigkeit fundamental erhöht“, sagt Söder. Die CSU forderte in der Bild am Sonntag, dass Deutschland umgehend Verhandlungen mit den Taliban aufnehmen müsse, um Abschiebungen nach Afghanistan zu ermöglichen. Die Bundesaußenministerin und die Bundesinnenministerin müssen ab Montag direkt mit den Taliban über Abschiebeflüge reden und die Interessen unseres Landes zuvorderst vertreten. Zudem plädierte er für regelmäßige Rückführungen. 'Es braucht jede Woche einen Flug.' Söder verwies dabei auch auf den Anschlag von Aschaffenburg und München, der nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden von einem Afghanen begangen wurden und forderte einen 'Afghanistan-Sofortplan'. Die Taliban hätten sich zuletzt grundsätzlich gesprächsbereit gezeigt, forderten im Gegenzug jedoch eine konsularische Vertretung in Deutschland. Kritiker warnten, eine solche Zusammenarbeit könne als diplomatische Anerkennung der Taliban-Regierung gewertet werden. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) rechtfertigt Fehlinformationen über den Täter von München mit dem Druck, unter dem die Polizei nach dem Anschlag stand.





ZDFheute / 🏆 9. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

München Anschlag Todesopfer Migrationspolitik Abschiebungen Taliban Afghanistan

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Anschlag in München: Kind nach Anschlag in München gestorbenZwei Tage nach dem Anschlag auf eine Demonstration in München sind ein zweijähriges Kind und dessen 37-jährige Mutter an den Verletzungen gestorben.

Weiterlesen »

Anschlag in München: Schock und Entsetzen nach Tat auf Verdi-DemonstrationEin 24-jähriger Afghane hat in München mit seinem Auto in eine Demonstration von Verdi-Mitgliedern gefahren. 28 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer.

Weiterlesen »

München unter Schock: Bayern äußert sich zu mutmaßlichem AnschlagAuch den Rekordmeister der Fußball-Bundesliga nehmen die Bilder vom mutmaßlichen Anschlag in München mit. Der Vereinspräsident äußert sich.

Weiterlesen »

Mutmaßlicher Anschlag: Heusgen bezeichnet Tat in München als 'Schock'München - Nach dem mutmaßlichen Anschlag in München hat sich der Vorsitzende der dort tagenden Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, zu Wort

Weiterlesen »

Anschlag auf Gewerkschaftsdemonstration in München: Schock und Sorge in den Reihen der ArbeitnehmerbewegungNach dem Anschlag auf eine Gewerkschaftsdemonstration in München, bei dem mindestens 36 Menschen verletzt wurden, herrscht in den Gewerkschaftszentralen große Betroffenheit. Der Anschlag, der von einem 24-jährigen Afghane verübt wurde, trifft die Arbeitnehmerbewegung im Kern und wirft Fragen nach der Sicherheit bei Kundgebungen auf. Gewerkschafter fordern mehr Sicherheit im öffentlichen Raum und konsequentere Maßnahmen gegen Rechtsextremismus und Radikalisierung.

Weiterlesen »

FC Bayern München Reagiert auf Anschlag in MünchenDer FC Bayern München drückt in einer offiziellen Stellungnahme seine Anteilnahme an den Opfern des mutmaßlichen Anschlags in der Münchner Innenstadt aus. Der Verein betont die enge Verbindung zur Stadt München und wünscht den Verletzten eine schnelle Genesung.

Weiterlesen »