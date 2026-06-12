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Schock-Moment für Dwayne Johnson

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Schock-Moment für Dwayne Johnson
Dwayne JohnsonHodenkrebsNebenhodenentzündung
📆12/06/2026 09:41:00
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Der Hollywoodstar entdeckt einen schmerzhaften Knoten am Hoden und befürchtet, dass es sich um Hodenkrebs handeln könnte.

Schock-Moment für Dwayne Johnson : Unter der Dusche ertastete der Hollywoodstar plötzlich einen schmerzhaften Knoten am Hoden. Der Mediziner vermutete, dass es sich um eine Nebenhodenentzündung handeln könnte.

Doch er nannte auch eine deutlich ernstere Möglichkeit - Hodenkrebs. Um das auszuschließen, begann Johnson damit eine nervenaufreibende Wartezeit. Denn ausgerechnet an diesem Tag stand ein voller Terminplan an: Gemeinsam mit seinen Co-Stars Kevin Hart und Jack Black absolvierte Johnson zahlreiche Promotion-Termine für den nächsten Jumanji-Film. Nach außen gab er den gut gelaunten Entertainer, innerlich quälte ihn die Ungewissheit.

Zum Ultraschall konnte er dann erst am Tag darauf gehen. Johnson musste also diese 24 Stunden damit leben, ohne was zu wissen - und er musste den ganzen Tag über präsent sein, herumalbern und Reden halten. Johnson ist erleichtert, dass es ihm gut geht, aber das wusste er damals noch nicht - und das Ganze war wirklich schmerzhaft

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Dwayne Johnson Hodenkrebs Nebenhodenentzündung Jumanji Kevin Hart Jack Black

 

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