Nach 18 Jahren feiern die Boca Juniors einen internationalen Titel. Doch die Freude wird durch einen medizinischen Notfall bei Leandro Paredes überschattet.

Pure Ekstase in Argentinien! Geschlagene 18 Jahre sehnten sich die Sympathisanten der Boca Juniors nach einer Trophäe auf internationalem Parkett. Nun hat diese Durststrecke ein Ende, was sofort eine völlig hemmungslose Party auslöste.

Mit einem souveränen 2:0-Erfolg krönte sich die Auswahl aus Buenos Aires im Endspiel der Copa Sudamericana gegen Atletico Mineiro, das brasilianische Team aus Belo Horizonte, zum Champion. Als Austragungsort diente Barranquilla in Kolumbien, wo das Duell extrem deutlich verlief. Für den frühen Führungstreffer der Argentinier sorgte in der 16. Minute ein ehemaliger Bundesliga-Profi: Santiago Ascacibar, einst im Trikot von Hertha BSC sowie beim VfB Stuttgart aktiv, netzte ein.

Also read BVB Schock: Samuele Inacio fehlt mehrere Monate

Unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhte Miguel Merentiel in der 48. Minute auf den Endstand. Das berichtetBereits vor dem Startschuss herrschte eine gigantische Euphorie. Zwischen 30.000 und 40.000 mitgereiste Anhänger von Boca wurden in Kolumbien gezählt.

Auf den Zuschauerrängen sorgten diese Massen für einen ohrenbetäubenden Support. Beflügelt durch diese gewaltige Kulisse diktierten die Akteure auf dem Feld umgehend das Geschehen. Komplett blass präsentierte sich hingegen der Kontrahent aus Brasilien. Lediglich kurz vor dem Abpfiff verzeichnete dieser einige harmlose Abschlüsse, die jedoch keinerlei echte Torgefahr ausstrahlten.

Advertisement

Der Triumph des in seiner argentinischen Heimat heiß geliebten Traditionsvereins wackelte somit in keiner einzigen Phase. Was passierte zeitgleich in der Heimat? Dort brachen sämtliche Dämme, als das Team im weit entfernten Kolumbien die Pokalübergabe genoss. Rund um das bekannte Wahrzeichen der Metropole Buenos Aires, den zentral gelegenen Obelisken, versammelten sich Abertausende Menschen.

Ebenso pilgerten riesige Menschenmengen zum Stadion La Bombonera im Hafendistrikt La Boca, wo der sehnlichst erwartete Coup ihres Herzensvereins frenetisch bejubelt wurde. Ein kurzer Blick auf das System im südamerikanischen Vereinsfußball: Vergleichen lässt sich die Copa Sudamericana direkt mit der europäischen Europa League. Startberechtigt sind hierbei Mannschaften, die über den nationalen Pokal oder die heimische Meisterschaft zwar das Ticket für den Kontinentalwettbewerb gelöst, den Einzug in die Copa Libertadores jedoch verpasst haben. Letztere entspricht wiederum der Champions League.

In jenem bedeutendsten Endspiel stehen sich am kommenden Samstag das argentinische Team Estudiantes sowie Palmeiras aus Brasilien gegenüber. Auf das Jahr 2008 datiert der bis dato letzte internationale Pokalgewinn der Boca Juniors. Seinerzeit sicherte sich die Mannschaft den Sieg in der Recopa Sudamericana. Bei diesem speziellen Supercup messen sich stets die amtierenden Champions aus Copa Sudamericana und Copa Libertadores.

Ein dramatischer Vorfall trübte allerdings plötzlich die ausgelassene Siegesfeier. Während eines Fernsehinterviews nach Spielende verlor Bocas Akteur Leandro Paredes direkt vor den laufenden TV-Kameras den Boden unter den Füßen. Umgehend eilten Ärzte zur Erstversorgung des Nationalspielers aus Argentinien herbei, ehe man ihn vorsorglich in eine Klinik transportierte. Wenig später gab der 32-Jährige über seinen Instagram-Kanal mit einem Schnappschuss vom Krankenbett aus selbst Entwarnung: „Es war nur ein Schwindelanfall.

Advertisement

“ Angesichts der äußeren Umstände kaum verwunderlich: In Barranquilla verlangten schwüle Luft und Werte um die 30 Grad den Kickern alles ab. Weil ihn bereits während des laufenden Duells Kreislaufprobleme plagten, hatte Paredes das Spielfeld schon nach 58 Minuten verlassen müssen. Diesen Umstand schilderte Rodolfo Arruabarrena, der Coach von Boca, im Anschluss bei der Medienrunde.

„Gegen Ende der ersten Halbzeit wurde ihm schwindelig“, erklärte der Übungsleiter. Zudem ergänzte er: „In der Pause ging es ihm etwas besser, aber nach zehn Minuten in der zweiten Halbzeit konnte man sehen, dass er Probleme hatte.

“ Bereits während der Sommermonate war Paredes negativ in die Schlagzeilen geraten. Im Anschluss an die 0:1-Finalniederlage gegen Spanien bei der Weltmeisterschaft mischte er bei Handgreiflichkeiten mit. Das Resultat war damals eine Sperre über zehn Partien für das Nationalteam.