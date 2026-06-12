Schockfund in Polen: 29 tote Embryonen auf ehemaligem Grundstück von Pathologin entdeckt

Bei Bauarbeiten in Polen werden die Leichen von 29 ungeborenen Babys auf einem Privatgrundstück gefunden. Die frühere Besitzerin, eine Pathologin, gesteht, medizinische Abfälle vergraben zu haben. Ihr droht eine lange Haftstrafe.

Bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück in Polen haben Arbeiter am Mittwoch die sterblichen Überreste von 29 ungeborenen Babys entdeckt. Der Fund ereignete sich, als ein junges Paar, das das Grundstück gekauft hatte, mit Umgestaltungsarbeiten auf der Zufahrt begann.

Mit einem Bagger stießen die Bauarbeiter auf die menschlichen Überreste, die offenbar von der vorherigen Besitzerin, der Pathologin Magdalena H. (57), unsachgemäß entsorgt worden waren. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass unter den Trümmern sowohl ein menschlicher Fötus als auch weitere Überreste gefunden wurden, bei denen es sich um Föten im Frühstadium oder deren Fragmente handeln könnte. Magdalena H. wurde festgenommen und hat inzwischen zugegeben, medizinische Abfälle auf dem Grundstück vergraben zu haben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Ärztin die Föten in ihrem Garten vergrub, anstatt sie ordnungsgemäß zu entsorgen, möglicherweise um Kosten zu sparen. Die Zahl der entdeckten Embryonen stieg im Laufe der Untersuchungen von ursprünglich mindestens 13 auf insgesamt 29 an. Beamte durchsuchten das gesamte Gelände um das Haus nach weiteren Beweismitteln. Magdalena H. droht nun eine Haftstrafe von bis zu 12 Jahren.

Ehemalige Nachbarn beschrieben die Pathologin als unheimlich und zurückgezogen. Eine Person sagte, sie wisse nicht, was die Frau beruflich mache, und eine andere bezeichnete sie als etwas seltsam. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die unsachgemäße Entsorgung medizinischer Abfälle und die ethischen Fragen im Umgang mit embryonalen Überresten





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