Schockierende Bluttat in Bielefeld: Rettungssanitäter tötet Kollegin auf Party

Bei einer privaten Party von Rettungssanitätern in Bielefeld kommt es zu einem tragischen Verbrechen. Ein 20-jähriger Kollege attackiert seine Kollegin mit einem Messer und tötet sie. Der Fall erschüttert die Rettungskräfte und wird in den Medien intensiv diskutiert.

Bielefeld , 28. Oktober 2023. Im Bielefeld er Stadtteil Senne begeht eine Gruppe Rettungssanitäter eine private Feier. An diesem Abend versucht der 20-jährige Simon B. (alle Namen geändert) einer Kollegin näher zu kommen. Doch die junge Frau aus Lage (Kreis Lippe) weist ihn immer deutlich zurück. Weil er sich gedemütigt fühlt, fasst der junge Mann einen fatalen Entschluss. Unter einem Vorwand lockt er die junge Frau nach draußen, um sie zu bestrafen.

Was dann geschieht, erschüttert die Sanitäter-Kolleginnen und -Kollegen und lässt sie fassungslos zurück. \Im Laufe des Abends sei es zu mehreren Annäherungsversuchen von Simon B. gegenüber Greta H. gekommen, so Mahncke, doch die junge Frau gibt ihm mehrfach zu verstehen, dass sie nicht an einer Beziehung mit ihm interessiert sei. B. habe sich dann merkwürdig verhalten. „Zunächst schnappt er sich ein Stofftier, einen Hai, und schlägt Greta H. damit auf die Oberschenkel und die Waden.“ Es kommt noch schräger. Der Mord an einer Rettungssanitäterin – die Fakten im Überblick: In der Nacht des 28. Oktobers 2023 kommt es in Bielefeld Senne auf einer privaten Party von Rettungssanitätern zu einer grausamen Bluttat. Der 20-jährige Simon B. macht seiner jungen Kollegin Greta H. Avancen, doch die weist ihn zurück. Unter dem Vorwand, sich mit ihr auszusprechen, lockt B. die junge Frau auf die Straße. Aus der Küche hat er ein Messer mitgenommen. Simon B. der zuvor schon über seine Gewaltfantasien öffentlich gesprochen hat, sticht wie von Sinnen auf sein Opfer ein. Noch in der Nacht stirbt Greta H. an den schweren Verletzungen dieser Bluttat. Am 15. Juli 2024 wird Simon B. vom Bielefelder Landgericht zu einer Gefängnisstrafe von 13 Jahren verurteilt. \Im Verlauf des Abends erzählt Simon B. in der Küche einer anderen jungen Frau von seinen sexuellen Gewaltfantasien. So bevorzuge er es, wie er zugibt, wenn es „beim Geschlechtsverkehr mit einer Frau besonders hart“ zuginge. Er soll ihr gegenüber außerdem geschildert haben, dass er sich in der Lage fühle, einen anderen Menschen zu würgen und letztlich auch zu töten. Trotz dieser merkwürdigen Äußerungen wertet die Kollegin diese Aussagen als dummes Gerede und belässt es dabei. Offenbar ist es nicht das erste Mal, dass B. über seine extremen Vorstellungen spricht. Im späteren Prozess äußert sich eine frühere Partnerin des Täters dazu, die mit ihm bis zwei Jahre vor dem Mord eine Beziehung hatte. Sie bestätigt, dass er sich auch ihr gegenüber zu seinen Gewaltfantasien geäußert habe. Auch sie habe das nicht ernst genommen und keine weiteren Schritte unternommen. Fatal, denn einige Tage vor der Mordtat, kommt es zu einem Vorfall, bei dem endgültig alle Alarmglocken hätten läuten müssen. Auch im Job wird der Bielefelder Sanitäter gewalttätig Im Quartier der Rettungskräfte an der Artur-Ladebeck-Straße bedrängt Simon B. eine andere Kollegin, der er ebenfalls Avancen macht. Er drängt sie in einen Abstellraum und drückt sie an die Wand. Sie habe sich schließlich befreien können, schildert Mahncke die Grenzüberschreitung. Im Anschluss habe die junge Frau den Übergriff dem Leiter der privaten Rettungsdienst gGmbH, Heinrich Hoffmann, gemeldet. Diesem sei klar gewesen, wie er im späteren Prozess aussagt, dass dieser Gewaltakt nicht ungeahndet bleiben könne. Zu einer Maßregelung dieses Fehlverhaltens kommt es nicht mehr. Zwei Tage später kommt es am Abend des 28. Oktober 2023 zu der Bluttat, die Mahncke so schildert: „Gegen 1 Uhr bittet Simon B. seine Kollegin Greta H. unter dem Vorwand, ein klärendes Gespräch führen zu wollen, nach draußen.“ Niemand habe mitbekommen, dass B. aus der Küche ein großes Messer mitgenommen hat. Die Klinge soll etwa 17 Zentimeter lang gewesen sein. „B. hat es auf dem Weg nach draußen unter seiner Jacke getragen, die er über den Arm gelegt hat.“ Beide entfernen sich etwa 50 Meter vom Haus des Gastgebers. „Plötzlich werden die Partygäste durch laute Schreie von Greta H. alarmiert. Sie laufen im Dunkeln in Richtung des Geschehens und treffen auf Simon B., der ihnen entgegenkommt und flüchtet.“ Gretas Kollegen finden die junge Frau blutend am Boden liegend.





Mord Rettungssanitäter Bielefeld Gewalttat Party Verbrechen

