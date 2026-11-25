Zach Hickerson berichtet erstmals detailliert über den 16. August in Greenville. Die Entdeckung der leiblosen Hayden Panettiere, die Rettungsbemühungen und der offizielle Unfalltod durch eine Fentanyl-Überdosis werden offengelegt.

Das Drama um den Tod der ehemaligen Kinderdarstellerin Hayden Panettiere hat eine neue, schmerzhafte Dimension erhalten. Zach Hickerson, der 38-jährige Bruder ihres langjährigen Partners Brian Hickerson, gibt nun zum ersten Mal ein ausführliches Interview über den Tag, an dem die 36 Jahre alte Schauspielerin ihr Leben verlor. Am 16. August hatte er die leblose Frau in einer über Airbnb vermieteten Wohnung in Greenville, im US-Bundesstaat South Carolina, entdeckt. Diese Aussage markiert den ersten detaillierten Einblick in die letzten Stunden des Opfers und die schockierenden Umstände ihres Ablebens.

Sporadische Absprachen und der missglückte Besuch

Zach Hickerson schildert, dass er ursprünglich nicht vorhatte, nach Greenville zu reisen. Sein eigentlicher Plan sah vor, nach Atlanta zu fahren, um dort Golfsport zu treiben. Doch mehrere Tage zuvor war die Absprache getroffen worden, sich mit seinem Bruder Brian Hickerson, der 37 Jahre alt ist, und Hayden Panettiere zum gemeinsamen Mittagessen zu treffen und anschließend Indoor-Golf zu spielen. Dieser soziale Plan war für Zach der Auslöser für seine Reise, die ihn letztlich an den Tatort führen sollte.

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Der Sonntag, der zum Schicksalstag werden sollte, begann für Zach Hickerson zunächst in der Kirche. Nach dem Gottesdienst wollte er seine Freunde treffen, schaffte es jedoch nicht, mit beiden Kontaktaufnahme herzustellen. Als er weder Brian noch Hayden erreichen konnte, trieb ihn die Sorge dazu, sich selbst auf den Weg zu ihrer Unterkunft zu machen. Diese Entbehrung der Kommunikation und das daraus resultierende Misstrauen waren der entscheidende Faktor, der ihn von seiner ursprünglichen Route abbrachte.

Die schockierende Entdeckung und erste Reaktionen

Als Zach Hickerson in der Wohnung eintraf, stieß er auf ein Bild, das er sich bis heute nicht erklären kann. Er fand Hayden Panettiere mit gekreuzten Beinen und nach vorn gebeugt vor. Ihre langen Haare lagen über ihrem Gesicht und verbargen ihre Mimik vollständig. Zunächst fasste er das Geschehene als harmloses Phänomen auf. Er ging fest davon aus, dass sie nur kurz innehielt und sich gleich wieder aufrichten würde, um ihn nach dem Tagesprogramm zu fragen.

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Als die Schauspielerin jedoch keine Regung von sich gab, keimte der erste Zweifel auf. Zach zögerte nicht lange und fragte seinen Bruder Brian, der sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt: "Brian, schläft Hayden immer noch?" Dieser reagierte, indem er versuchte, Hayden aus ihrer Position aufzurichten und zu wecken. Erst als ihre Körperhaltung sich veränderte, wurde die Schwere der Situation für Zach Hickerson augenscheinlich. Seine ersten Worte an seinen Bruder waren ein Schrei der Verzweiflung: "Brian, sie ist lila! Oh mein Gott, sie ist lila!"

Diagnostik des Todes und fehlende medizinische Hilfe

Beim Hochziehen von Hayden offenbarte sich ihr Gesichtsausdruck. Zach Hickerson erinnert sich detailliert an das blass gewordene Hautbild und die deutlich sichtbare Lippendiffärbung. Diese körperlichen Symptome, die auf eine akute Unterversorgung mit Sauerstoff hindeuten, lösten sofortiges Handeln aus. Während Brian Hickerson versuchte, sein Narcan zu verabreichen, wählte Zach den Notruf. Das Medikament Narcan ist das Standard-Notfall-Gegenmittel bei vermuteten Opioid-Überdosierungen und sollte in diesem Fall das Leben der Frau retten.

Beide Männer führten unmittelbare Reanimationsversuche durch, um Hayden Panettiere zurückzuholen. Als die Rettungskräfte eintrafen, keimte bei Zach Hickerson kurzzeitig starke Hoffnung auf. Er weinte und betete innig: "Herr, bitte hilf ihr, aufzuwachen. Rette sie einfach." Doch die folgenden Minuten verliefen hoffnungslos. Rund eine halbe Stunde lang kämpften die Sanitäter vergeblich um ihr Leben. Der Moment, in dem der Tod offiziell festgestellt wurde, war für Zach besonders schmerzhaft. Er legte seine Hand auf ihr Bein und verabschiedete sich von ihr.

Offizielle Ermittlungsergebnisse und rechtliche Einordnung

Die offizielle Untersuchung des Todesfalls kam zu einem eindeutigen Ergebnis, das die Spekulationen beendete. Die Behörden stufden den Tod von Hayden Panettiere als tödlichen Unfall ein. Bei der Autopsie wurde nachgewiesen, dass eine Überdosis der Ursache für ihren Tod war. In ihrem Körper wurden unter anderem das hochpotente Opioid Fentanyl sowie weitere Substanzen gefunden. Diese toxikologischen Befunde korrespondieren mit den vor Ort beobachteten körperlichen Symptomen.

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Die Ermittlungen der Polizei in diesem komplexen Fall wurden im Oktober abgeschlossen. Es stellte sich heraus, dass Brian Hickerson in der Vergangenheit wegen häuslicher Gewalt gegen Hayden Panettiere strafrechtlich verurteilt worden war. Ihre Beziehung war über Jahre hinweg als schwierig und von Konflikten geprägt beschrieben worden. Am Tag ihres Todes befand sich Brian Hickerson ebenfalls in der Wohnung, war aber nicht in der Lage, den tödlichen Ausgang des Tages abzuwenden. Die Umstände bleiben ein trauriges Kapitel in der Geschichte des Entertainment-Bereichs.