Ein 64-jähriger Mann soll auf das Auto seiner Ex-Partnerin geschossen haben, während diese auf einem Gemeindeweg unterwegs war. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Das Motiv ist noch unklar, doch die Gewalttat wirft Fragen zur Opferverteidigung auf.

In einem abgelegenen Waldgebiet in Nordrhein-Westfalen haben sich dramatische Szenen abgespielt. Ein 64-jähriger Mann soll auf das Fahrzeug seiner ehemaligen Partnerin geschossen haben, als diese an ihm vorbeifuhr.

Die 58-jährige Frau blieb glücklicherweise unverletzt. Der Verdächtige wurde kurz darauf von der Polizei festgenommen. Die Frau war am Sonntagabend gegen 21.10 Uhr unterwegs auf einer Gemeindestraße bei Schleiden, als sie an einem parkenden Auto vorbeikam. Plötzlich hörte sie mehrere knallende Geräusche und sah Lichtblitze in Richtung des Fahrzeugs, wie die Behörden mitteilten.

Die Polizei leitete umauf einer Gemeindestraße bei Schleiden, als sie an einem parkenden Auto vorbeikam. Plötzlich hörte sie mehrere knallende Geräusche und sah Lichtblitze in Richtung des Fahrzeugs, wie die Behörden mitteilten. Die Polizei leitete umgehend eine Großfahndung ein, in die auch ein Hubschrauber involviert war. Eine spezielle Mordkommission übernahm die weiteren Ermittlungen.

Schnelle Indizien lenkten die Aufmerksamkeit der Ermittler auf den Ex-Partner der Frau. Bereits am Montagabend Kam es zur Festsetzung des 64-Jährigen in Aachen-Brand. Die Staatsanwaltschaft geht von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Der Deutsche soll beach in Kürze einem Haftrichter vorgeführt werden.

Hintergrund der Tat sind bisher nicht auszulesen. Die Sicherheitsbehörden betonen die Bedeutung von Schutzmaßnahmen für Frauen, die bedroht, verfolgt oder misshandelt werden. Sie bieten rund um die Uhr anonyme Unterstützung unter der Nummer 116 016 des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen. Fachkräfte raten dazu, bei Verdacht auf Gefährdung umgehend Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Der Vorfall wirft zudem Fragen nach der Bekämpfung häuslicher Gewalt und präventiven Maßnahmen auf. Experten fordern eine noch engere Kooperation zwischen Polizei, Sozialdiensten und Hilfseinrichtungen, um Opfer frühzeitig zu schützen





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