Schockmoment bei French Open: Hailey Baptiste verletzt sich schwer am Knie

Tennisprofi Hailey Baptiste erleidet bei den French Open eine schwere Knieverletzung. Sie muss unter Tränen vom Platz gebracht werden. Erste Befürchtungen: Kreuzbandriss.

Schockmoment bei den French Open in Paris: Die amerikanische Tennis spielerin Hailey Baptiste hat sich im Zweitrundenmatch gegen die Chinesin Wang Xiyu schwer am linken Knie verletzt.

Es geschah im zehnten Spiel des ersten Satzes bei einem Stand von 4:5. Baptiste wollte eine Vorhand schlagen, aber ihr linkes Bein knickte beim Auftakt unglücklich ein. Ein markerschütternder Schrei hallte über den Court 6. Die 24-Jährige, die zuvor beim Masters in Madrid die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka besiegt hatte und auf dem Weg in die Top 10 war, krümmte sich vor Schmerzen.

Sie hielt sich das Knie und schrie mehrfach auf. Die Schiedsrichterin eilte sofort herbei, auch ihr Vater Qasim rannte auf den Platz, wurde aber von den Offiziellen zurückgehalten, da er nicht als Trainer zugelassen war. Wang Xiyu, ihre Gegnerin, zeigte sich besorgt und kam ans Netz, um Trost zu spenden. Nach wenigen Minuten wurden Sanitäter gerufen.

Baptiste machte ihnen klar, dass sie nicht mehr aufstehen könne. Ein Rollstuhl wurde gebracht, und unter dem Applaus und den Zurufen der Zuschauer verließ sie unter Tränen den Platz. Das geplante Doppel mit Tennislegende Venus Williams, das einen Tag später hätte stattfinden sollen, war sofort abgesagt. Im Fokus stand nun einzig die Gesundheit der jungen Amerikanerin.

Die ersten Einschätzungen aus ihrem Umfeld deuten auf einen Kreuzbandriss hin. Offiziell bestätigt ist die Diagnose noch nicht, aber die Symptome lassen nichts Gutes ahnen. Ein Kreuzbandriss wäre ein schwerer Schlag für Baptiste, die sich in der Form ihres Lebens befindet. Mit nur 24 Jahren hat sie in den letzten Monaten stark aufgeholt und steht kurz vor dem Sprung in die Weltspitze.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, wäre die Saison für sie beendet. Der Heilungsprozess und die Rehabilitation dauern in der Regel sechs bis neun Monate, manchmal länger. Sie könnte frühestens 2027 wieder auf der Tour spielen. Um den Verlust der Weltranglistenpunkte abzufedern, könnte die Amerikanerin das sogenannte Protected Ranking beantragen.

Dieses würde ihr erlauben, bei ihrer Rückkehr auf die Turnier gesetzt zu sein, ohne sich durch die Qualifikation kämpfen zu müssen. Bei den Australian Open im Januar 2027 wäre sie dann sogar direkt im Hauptfeld, ähnlich wie bei den French Open dieses Jahr. Das Protected Ranking gilt in der Regel für die ersten neun Monate nach der Rückkehr oder für die Anzahl der Turniere, die sie in den vorherigen zwölf Monaten gespielt hätte, was immer länger ist.

Für Baptiste wäre das eine wichtige Sicherheit. Die Tenniswelt zeigt sich betroffen. Fans aus aller Welt senden Genesungswünsche über soziale Medien. Auch ihre Kolleginnen drücken die Daumen.

Die Partie gegen Wang Xiyu wird voraussichtlich nicht gewertet, sodass die Chinesin in die nächste Runde einzieht. Für Baptiste beginnt nun eine schwere Zeit der Ungewissheit und der Reha. Die Ärzte in Paris werden in den kommenden Tagen eine genaue Diagnose stellen. Bis dahin heißt es Daumen drücken.

Die junge Amerikanerin hat bereits bewiesen, dass sie mental stark ist - sie kämpfte sich nach einer Verletzungspause im Jahr 2023 zurück. Nun muss sie erneut diesen Weg gehen. Die French Open verlieren mit ihr eine aufstrebende Spielerin, die für packende Matches und emotionale Momente steht. Hoffen wir, dass die Verletzung weniger schlimm ist als befürchtet und Hailey Baptiste bald wieder auf dem Court steht. Ihr Schrei wird noch lange in den Ohren der Zuschauer nachhallen





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