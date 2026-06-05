Schockmoment im Urlaubsparadies: Kleinflugzeug stürzt auf Kanareninsel

Ein Kleinflugzeug ist am Donnerstagnachmittag auf der Kanareninsel in Not geraten und auf eine stark befahrene Straße gestürzt. Panische Touristen brachten sich in Sicherheit, als die Maschine direkt auf sie zuflog. Der Pilot versuchte noch, eine Notlandung einzuleiten, doch die Maschine schlug mit hoher Geschwindigkeit auf.

Schockmoment im Urlaubsparadies: Kurz nach dem Start stürzte ein Kleinflugzeug auf der beliebten Kanareninsel auf eine stark befahrene Straße. Panische Touristen brachten sich in Sicherheit, als die Maschine direkt auf sie zuflog.

Der Absturz ereignete sich am Donnerstagnachmittag während eines Trainingsflugs einer Flugschule im Süden. Der Pilot versuchte noch, eine Notlandung einzuleiten, doch die Maschine schlug mit hoher Geschwindigkeit auf. Sie kam auf einer Straße vor einem Golfresort herunter, rammte einen Laternenmast und mehrere Palmen. Durch die Wucht wurde das Flugzeug schwer beschädigt, Trümmerteile wurden über den Kreisverkehr geschleudert.

Touristen flüchteten vor dem abstürzenden Flieger mit abgerissenen Flügeln und beschädigter Front. Das Wrack stand mitten auf der Fahrbahn. Davor geschockte Augenzeugen. Wir mussten rennen, um dem Flugzeug auszuweichen, als es gegen einen Laternenpfahl und Bäume prallte und so zum Stehen kam, bevor es uns erreichte, berichtet eine Urlauberin aus Northampton (England) der spanischen Zeitung.

Die beiden Piloten (20, 50) konnten das Wrack eigenständig verlassen. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Dass niemand schwer verletzt wurde, grenzt an ein Wunder. Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon.

Warum der Flieger in Not geriet, ist unklar. Ermittlungen zur Ursache des Absturzes laufen noch





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