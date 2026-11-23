Schwarz bekommt Konkurrenz: Schokoladenbraun ist eine der Trendfarben des Winters. So lässt sich der warme Erdton kombinieren.

Schwarz bekommt Konkurrenz: Schokoladenbraun ist eine der Trendfarben des Winters. So lässt sich der warme Erdton kombinieren. Ob auf den Laufstegen oder im Streetstyle: An Schokoladenbraun führt in diesem Winter kaum ein Weg vorbei.

Die Farbe hat sich längst vom zurückhaltenden Basic zum modischen Statement entwickelt. Auch in den Herbst- und Winterkollektionen 2026/27 spielt sie eine wichtige Rolle. Designer wie Dior, Miu Miu undAnzeige: Schokoladenbraun lässt sich ähnlich vielseitig kombinieren wie Schwarz, wirkt dabei aber etwas weicher und wärmer. Gleichzeitig verleiht der satte Farbton selbst schlichten Outfits eine elegante Note.

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Besonders schön kommt er bei hochwertigen Materialien wie Leder, Wildleder, Kaschmir und Satin zur Geltung. Wer sich langsam an den Farbtrend herantasten möchte, kann zunächst einzelne Kleidungsstücke integrieren. Ein schokoladenbrauner Wollmantel, eine Lederjacke oder eine weit geschnittene Stoffhose lassen sich problemlos mit vorhandenen Basics kombinieren. Besonders harmonisch wirkt der Farbton mit Creme, Beige und gebrochenem Weiß.

Ein heller Strickpullover zur braunen Stoffhose oder ein cremefarbener Schal zum dunklenAuch Kombinationen mit anderen Farben sind möglich. Hellblau bildet einen frischen Kontrast zum warmen Braun, während Bordeaux und dunkles Rot den herbstlichen Charakter unterstreichen. Wer es etwas auffälliger mag, kann Schokoladenbraun außerdem mit Buttergelb oder Limettengrün kombinieren.. Dabei werden verschiedene Brauntöne miteinander kombiniert - etwa ein dunkelbrauner Mantel zu einer cognacfarbenen Hose und einem Pullover in einem helleren Kakaoton.

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Damit der Look nicht eintönig wirkt, spielen unterschiedliche Materialien eine wichtige Rolle. Glattes Leder, weicher Strick, Wildleder und glänzender Satin bringen Abwechslung ins Outfit. Auch bei Accessoires macht sich der Farbtrend bemerkbar. Handtaschen, Stiefel, Gürtel und Schals in Schokoladenbraun sind eine unkomplizierte Möglichkeit, den Ton in die Wintergarderobe zu integrieren.

Besonders schön wirkt die Farbe zu goldfarbenem Schmuck, der die warmen Nuancen zusätzlich betont.