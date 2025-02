Scholz beleidigt CDU-Politiker Chialo als „Hofnarr“

Auf einem privaten Empfang in Berlin hat Bundeskanzler Olaf Scholz den schwarzen CDU-Politiker Joe Chialo als „Hofnarr“ beleidigt. Chialo ist ein Beispiel für gelungene Integration und wurde von Rassisten bedroht und sein Wohnhaus von Antisemiten beschmiert. Der Vorfall sorgte für Empörung und Diskussionen über Scholz' Verhalten.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich nach Informationen des Nachrichtenmagazins FOCUS einen rassistischen Aussetzer geleistet. Auf einem privaten Empfang in Berlin, auf dem auch FOCUS-Chefredakteur Georg Meck zu Gast war, hat er den schwarzen CDU- Politik er Joe Chialo als „Hofnarr“ der Union beleidigt.

Die Stimmung auf dem privaten Empfang in der Hauptstadt war gelöst, die Debatten über den Zustand des Landes waren freundlich besorgt, als Scholz mit einem Glas Weißwein in der Hand seinen (nicht anwesenden) Herausforderer Merz einmal mehr des falschen Spiels bezichtigte. Er warf der Union vor, in die Nähe des Faschismus zu rücken und unterstellte ihr erneut, ein Bündnis mit der AfD einzugehen. „Jede Partei hat ihren Hofnarren“, sagt der Kanzler an Chialo gerichtet. Ungläubige Blicke in der Runde. Ein Moment zum Fremdschämen. Ruhig setzte Chialo zur Widerrede an, Scholz die Chance zur Korrektur gebend. Vergebens. Der Kanzler wiederholte das Wort vom „Hofnarren“. Eine Schmähung ausgerechnet für einen Mann, der mit seiner Familie von Rassisten bedroht wird, dessen Wohnhaus in Berlin von Antisemiten beschmiert wurde. Joe Chialo war neun Jahre alt, als er nach Deutschland kam. Nach Abitur und Fräserlehre baute er erst die eigene Rockband auf, dann sein Unternehmen, um schließlich in die Politik zu wechseln. Als Kultursenator begleitete er den Bundespräsidenten auf Staatsbesuch nach Tansania, wo seine Mutter lebt und wo der Vater begraben liegt. Ausgerechnet dieser Joe Chialo, ein Musterbeispiel an gelungener Integration, wird vom deutschen Regierungschef als „Hofnarr“ verächtlich gemacht. Der Affront ließ Chialo ratlos zurück: Wie kann ein Kanzler so aus der Rolle fallen? Wie kann jemand, der so die Kontrolle verliert, ein Land regieren





focusonline / 🏆 6. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

OLAF SCHOLZ JOE CHIALO RASSISMUS POLITIK DEUTSCHLAND

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Prozessbeginn in Aserbaidschan-Affäre: Früherer CDU-Politiker steht wegen Korruption vor GerichtDer Ex-Abgeordnete Axel Fischer soll „nach Anweisung“ Aserbaidschans gehandelt und dafür Geld bekommen haben. Worum es in dem Prozess geht und welche Bedeutung er hat.

Weiterlesen »

CDU wählt AfD-Politiker in sächsisches KontrollgremiumDer sächsische Landtag hat mit CDU-Stimmen den AfD-Abgeordneten Carsten Hütter in die Parlamentarische Kontrollkommission (PKK) gewählt, obwohl sein Landesverband als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist. Die Entscheidung löste scharfe Kritik aus.

Weiterlesen »

Ex-CDU-Politiker Fischer und CSU-Mann Lintner vor Gericht wegen KorruptionDer Korruptionsprozess gegen den ehemaligen CDU-Politiker Axel Fischer und den ehemaligen CSU-Mann Eduard Lintner hat im Münchner Oberlandesgericht begonnen. Beide werden wegen Bestechungsgeld aus Aserbaidschan vorgeworfen und im Interesse des autoritären Landes gehandelt haben.

Weiterlesen »

CDU-Politiker fordert Kehrtwende in der Migrationspolitik nach Gewalt an Berliner SchuleNach wiederholten Gewaltvorfällen an der Berliner Bergius-Schule fordert der CDU-Politiker Thorsten Frei eine „Kehrtwende“ in der Migrations- und Integrationspolitik. Die Schule ist laut Frei ein Beispiel für die Folgen einer aus den Fugen geratenen Migrationspolitik. Die große Zahl an Flüchtlingskindern und die damit verbundene Überforderung der Schulen seien ein Problem, das dringend angegangen werden müsse.

Weiterlesen »

CDU-Politiker Spahn will gutes Verhältnis zu Trump: „Unsere Sicherheit hängt von den USA ab“Nach Trumps Wiederwahl als US-Präsident plädiert der CDU-Abgeordnete Spahn für ein partnerschaftliches Verhältnis zu den USA. Spahn betont die Abhängigkeit Deutschlands von den USA in Sicherheits- und Wirtschaftsfragen und schlägt einen Deal mit Trump vor, der mehr transatlantischen Handel und gemeinsame Vorgehen gegen China beinhaltet.

Weiterlesen »

CDU-Politiker bei Brand in Beelitz-Heilstätten getötetEin junger CDU-Politiker wurde in einem brennenden Haus in Beelitz-Heilstätten gefunden. Die Obduktion ergab Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Verdacht auf Tötung.

Weiterlesen »