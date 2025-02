Bundeskanzler Olaf Scholz gerät in die Kritik wegen angeblich rassistischer Äußerungen an den CDU-Politiker Joe Chialo, dem ersten schwarzen CDU-Politiker im Bundestag. Chialo berichtete, dass Scholz ihn auf der Geburtstagsfeier von Herrn Christ als „Hofnarr“ und „Feigenblatt“ bezeichnet habe. Scholz bestreitet die Rassismusvorwürfe und erklärt, dass er die Worte bereits öfter und auch zu anderen Personen verwendet habe.

Der Vorfall ereignete sich auf der Geburtstagsfeier von Herrn Christ. Bundeskanzler Olaf Scholz (64) soll in einem Gespräch mit dem CDU - Politik er Joe Chialo (57) die Begriffe „Hofnarr“ und „Feigenblatt“ verwendet haben. Chialo ist der erste schwarze CDU - Politik er im Bundestag. Nach dem Vorfall äußerte sich der „Focus“-Chefredakteur Georg Meck (58) als Augenzeuge öffentlich und bestätigte die Äußerungen Scholz.

Auch BILD-Vize Paul Ronzheimer (39) war anwesend und bestätigte die Worte Scholz gegenüber Chialo.Chialo reagierte mit einer öffentlichen Erklärung. Er berichtete, dass er von Scholz angerufen wurde, der sich über die rassistische Wahrnehmung seiner Aussagen entschuldigte und erklärte, dass er das nicht beabsichtigt habe. Chialo ließ in seiner Erklärung wissen, dass er die Sichtweise von Scholz zur Kenntnis genommen habe, aber die Aussagen von Scholz seien dennoch herabwürdigend und verletzend gewesen. Im Gespräch mit dem Spiegel äußerte sich Scholz zu den Berichten und beteuerte, dass die „Hofnarr“-Aussage sich nicht auf Chialos Hautfarbe beziehe. Er habe diese Worte bereits öfter und auch zu anderen Personen verwendet. Scholz argumentierte, dass der Zusammenhang, der von der Öffentlichkeit hergestellt werde, an den Haaren herbeigezogen sei.





BILD / 🏆 82. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

OLAF SCHOLZ RASSISMUS JOE CHIALO CDU POLITIK

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Scholz beleidigt CDU-Politiker Chialo als „Hofnarr“Auf einem privaten Empfang in Berlin hat Bundeskanzler Olaf Scholz den schwarzen CDU-Politiker Joe Chialo als „Hofnarr“ beleidigt. Chialo ist ein Beispiel für gelungene Integration und wurde von Rassisten bedroht und sein Wohnhaus von Antisemiten beschmiert. Der Vorfall sorgte für Empörung und Diskussionen über Scholz' Verhalten.

Weiterlesen »

Ausfall auf Party bestätigt: Olaf Scholz nannte CDU-Politiker „Hofnarr“Kanzler Scholz soll den CDU-Politiker Chialo als „Hofnarr“ bezeichnet haben.

Weiterlesen »

CDU-Politiker „Hofnarr“ genannt: Scholz reagiert auf Rassismus-VorwurfBundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) soll den Berliner Kultursenator Joe Chialo (54) als „Hofnarr” und „Feigenblatt“ bezeichnet haben. Das berichtet „Focus

Weiterlesen »

Scholz weist Rassismus-Vorwürfe nach Aussage über CDU-Politiker Chialo zurückBundeskanzler Scholz weist den Vorwurf zurück, sich rassistisch über den Berliner Kultursenator Chialo geäußert zu haben. Die CDU fordert eine Entschuldigung.

Weiterlesen »

Scholz Beschimpft CDU-Politiker Chialo Als „Hofnarr“Bundeskanzler Olaf Scholz geriet nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins FOCUS in eine Kontroverse, nachdem er den schwarzen CDU-Politiker Joe Chialo als „Hofnarr“ der Union bezeichnet hatte. Der Vorfall ereignete sich auf einem privaten Empfang in Berlin. CDU-Chef Friedrich Merz kritisierte den Kanzler scharf und fragte sich, ob Scholz in der Lage sei, zuzugeben, dass er etwas Falsches gesagt habe.

Weiterlesen »

Eklat im Berliner Abgeordnetenhaus: AfD-Politiker sorgt mit Kriegsverbrechen-Äußerungen für AufsehenAuf dem 80. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz-Birkenau sorgt der AfD-Abgeordnete Marc Vallendar im Berliner Abgeordnetenhaus für einen Eklat mit Äußerungen über Kriegsverbrechen. Gleichzeitig laufen die Vorbereitungen für einen möglichen Parteiverbotsantrag gegen die AfD. Weitere Themen des Artikels sind die geplante Asylrechtswende von Friedrich Merz, Habecks Strompreis-Versprechen sowie die Auseinandersetzung zwischen Habeck und Scholz.

Weiterlesen »