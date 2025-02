Scholz-Doppelgänger beim ESC-Casting?

Beim ARD, RTL und Stefan Raab-Casting für den nächsten deutschen ESC-Kandidaten sorgt ein Teilnehmer für große Aufregung: Benjamin Braatz sieht mit seiner 80er Jahre Frisur vielen Zuschauern wie ein junger Olaf Scholz. Doch Braatz kann mehr als nur eine Ähnlichkeit bieten: mit seinem selbstgeschriebenen Song begeistert er die Jury, darunter auch Stefan Raab.

ARD , RTL und Stefan Raab schließen sich zusammen, um den hoffentlich neuen Gewinner-Act für Deutschland beim ESC 2025 zu finden. Einer der Kandidaten sorgt für große Augen: Ab Freitagabend (14. Februar) geht die Suche in einer ersten Vorrunde los, die ersten zwölf Künstlerinnen und Künstler haben ihr Können präsentiert. Als Zweites kam Benjamin Braatz (24) aus Hagen auf die Bühne – ein Liebhaber der Beatles, der Sixties und der guten alten Zeit.

Auch optisch hat Braatz sich dieser Epoche angepasst, trägt Wuschel-Locken und sieht mit seiner Gitarre auf dem Rücken aus wie ein junger Bob Dylan.Die Zuschauerinnen und Zuschauer fühlten sich jedoch an jemand ganz anderen erinnert, als sie Braatz sahen – und der hat eher wenig mit Musik zu tun. „Olaf Scholz ist einmal zurück in die Zukunft gereist, um sich für den ESC zu bewerben“, schreibt ein User auf X mit einer Foto-Collage, bestehend aus Braatz und einem jungen Olaf Scholz.Und tatsächlich: Als Olaf Scholz 1982 bis 1988 stellvertretender Bundesvorsitzender der Jusos, der Jugendorganisation der SPD, war, trug er ebenfalls Wuschel-Frisur. Dichtes dunkles Haar mit Mitte 20 – ganz anders als die bekannte Halbglatze, die der Kanzler mit Mitte 60 trägt. Ein Bild, das im April 1984 bei einem Bundeskongress der Jusos in Bad Godesberg in Nordrhein-Westfalen aufgenommen wurde, zeigt Scholz mit schulterlangen braunen Locken. Und tatsächlich hat Sänger Braatz einige Ähnlichkeit mit dem jungen Scholz! Das fällt zahlreichen Usern auf X auf.Montag, 10.02.2025 | 07:11Und was hat Braatz sonst zu bieten, außer der Frisur vom 80er-Scholz? Jede Menge. Er trat mit einem selbstgeschriebenen Song („Breakfast“) auf, der sogar Songwriter-Altmeister Stefan Raab begeisterte.„Du bist 24, so jung, da hab ich noch nicht mal ,Hier kommt die Maus' geschrieben“, feiert Raab den Musiker. „Du bist schon ganz schön weit! Und auch dein Song hatte Hand und Fuß, man konnte den direkt mitsingen!“ Ob Braatz es bis ins Finale schafft mit seiner Scholz-Mähne? Das bleibt abzuwarten. Neben Stefan Raab sitzen auch Yvonne Catterfeld, Elton und Max Mutzke in der Jury, um den oder die Beste aus 24 Acts zu finden. Und am Ende entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer, wer nach Basel fährt.





