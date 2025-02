Scholz in Cottbus: Bürger stellen andere Fragen - auch die, die der Kanzler lieber nicht hören möchte

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) diskutiert mit Bürgern in Cottbus über Herausforderungen wie die Rente und die Ukraine-Politik.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) betont immer wieder, dass Bürger andere Fragen stellen als Journalisten. Bei seinem Auftritt in Cottbus am Dienstagabend erfährt er, dass dies höchstens teilweise zutrifft. Ein Mann, der sich als Gewerkschafter vorstellt, fragt ihn: „Warum hat Ihre Führung nicht funktioniert?“. Die Frage hätte auch von einem Talkshow-Moderator stammen können. „Die Führung hat, wie Sie ja selber beschrieben haben, funktioniert“, erwidert Scholz .

Sie sei bloß nicht ausreichend zur Geltung gekommen. Der Kanzler wirkt bei seinem Auftritt in der Alten Fabrikhalle in Cottbus entspannt. Nachdenklich, aber entschieden beantwortet er die Fragen des überwiegend älteren Publikums. Es geht etwa um die Sicherung der Rente. Scholz denkt an diesem Abend laut über mögliche Fehler als Kanzler nach. „Vielleicht hätte ich die Regierung früher beenden sollen“, sagt er. Um zu verdeutlichen, was er im Rückblick heute anders machen würde, bedient sich der Kanzler einer Sport-Metapher. „Wenn man Kapitän einer Mannschaft ist“, sagt er, „geht man ja auch nicht während des Spiels an den Rand, nimmt mal die Fernsehteams beiseite und sagt ‚Der spielt übrigens schlecht, also wenn der so weitermacht, dann hören wir hier auf‘“. Es wäre aber sinnvoll gewesen, zwischendurch solche Kommentare an die Koalitionspartner zu richten, überlegt Scholz, „damit sie sich ein bisschen mehr am Riemen reißen“. Der Kanzler gibt sich in Cottbus als Macher, der Probleme mit Gesetzen zu lösen vermag. Wie können die Renten stabil bleiben? Scholz lächelt beinahe, als ihm diese Frage gestellt wird. „Die Experten haben richtig gerechnet, aber eine Sache außer Acht gelassen“, erklärt er den Menschen im Saal. In Deutschland arbeiteten viel mehr Menschen als vor ein paar Jahrzehnten, „Wir haben mit den neuen Gesetzen dafür gesorgt“, beginnt er viele Sätze. Auf Pragmatismus, beteuert Scholz, „wird man sich bei mir immer verlassen können“. Kontrovers wird es, als ein älterer Mann die Waffenlieferungen an die Ukraine thematisiert. Er wisse aus eigener Erfahrung, was Krieg bedeute, sagt der Mann. „Diejenigen, die nach mehr Waffen schreien, haben Krieg nie erlebt“, behauptet er. „Die reden uns ein, mehr Waffen schonen Menschenleben.“ In der Ukraine würden aber Millionen Menschen, Ukrainer und Russen sterben. „Was wollen sie künftig tun, damit das beendet wird?“, fragt er den Kanzler. Nicht wenige applaudieren. „Wer den Krieg angefangen hat, steht ziemlich fest: Das ist der russische Präsident“, setzt Scholz an. Es ist ein einzelner Buhruf zu hören. Scholz’ Antwort dauert knapp 15 Minuten, weit länger als jede andere an diesem Abend. Der Kanzler wiederholt, was er immer zur Ukraine sagt: Grenzen dürften nicht gewaltsam verschoben werden, Deutschland habe die Pflicht, das angegriffene Land zu verteidigen, und. „Das ist ganz einfach“, sagt er und grinst. „Ich möchte wieder Bundeskanzler werden, und dann wird alles gut.“ Zumindest das Publikum bringt er damit zum Lachen.





